Когда я недавно начал интенсивно тестировать функциональность CopyTicksRange(), я столкнулся с несколькими неприятными проблемами при работе с миллисекундным временем:

На самом деле я хотел использовать CDateTime, поскольку он является производным от MqlTimeStruct и вы можете легко редактировать различные единицы времени с помощью включенных методов инкремента и декремента. В то же время мне нужен был способ плавно переводить миллисекундное время (секунды с 1 января 1970 года, умноженные на 1000 в формате ulong) туда и обратно.





Здесь я столкнулся с тем, что, например, количество миллисекунд - это очень расплывчатое число, которое мало что говорит о точной дате. Однако если вы используете CDateTime или TimeStruct, то все единицы времени легко изменить, но формат разрывает их на части, и результат тоже получается очень неясным. Этот класс CDateTimeMsc был создан для решения этой проблемы.



#include <Tools\DateTime.mqh> struct CDateTimeMsc: public CDateTime { public : int msc; // additional variable for msc storage datetime check_datetime; ulong MscTime( void ) { return ( ulong ( double (CDateTime::DateTime()) * 1000 ) + msc);} void MscTime( ulong a_msc_time); void Msc( int value); void MscDec( int delta = 1 ); void MscInc( int delta = 1 ); void SecTime( int a_int_time); ulong SecTime( void ); void UpdateDateTime(); void DateTime( datetime a_datetime) {CDateTime::DateTime(a_datetime); UpdateDateTime();} datetime DateTime( void ) { return (CDateTime::DateTime());} };

Новые методы были вставлены в наследование старой структуры.



Теперь класс, который на самом деле является структурой (см. Структуры/Классы), может работать и с миллисекундами, при условии, что такое точное время доступно.

Кроме того, методы инкремента и декремента были распространены на свойство msc.



Теперь можно поспорить, действительно ли необходима дополнительная переменная "check_datetime", поскольку она создает определенные накладные расходы (для некоторых людей это очень важно). Однако я предполагал, что обычно используется не так много объектов CDateTime, а только несколько в важных местах, где необходимо изменять единицы времени, такие как часы, минуты, секунды или дни. У меня также были некоторые сомнения по поводу метода UpDateTime(), который вызывается без необходимости при каждом увеличении/уменьшении.



В целом, однако, во главу угла был поставлен фактор обработки.





Тест

Больше не нужно запрашивать время с помощью дополнительной переменной datetime, если вы хотите узнать точную дату, а можно просто поместить переменную "check_datetime" под наблюдение: (TestEA см. выше).







Миллисекундное время было автоматически переведено в формат datetime.



