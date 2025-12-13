Ставь лайки и следи за новостями
Caculater Margin - эксперт для MetaTrader 5
Здравствуйте,
Я учусь кодировать на MQL5. Данный код используется для расчета маржи, необходимой для торгового лота.
Он позволяет настраивать коэффициент кредитного плеча, чтобы увидеть требуемую маржу.
Код может быть еще не полностью завершен, так как я использую его с FX и металлическими символами, и могут быть неточности при использовании центовых счетов или CFD/криптовалют.
Я все еще работаю над улучшением своих знаний в области кодирования. Любые предложения или отзывы будут очень ценны, чтобы помочь мне улучшить.
