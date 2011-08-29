Ставь лайки и следи за новостями
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) назван в честь своего автора Марка Чайкина и основан на концепции Индикатора накопления/распределения (Accumulation/Distribution) и ряда работ Джо Гранвилла и Ларри Уильямса.
Этот вариант известного индикатора допускает выбор алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
- Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
- Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;
- Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
- Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Оптимизированный по скорости работы вариант индикатора ZigZag.Индикатор Волатильности Чайкина с выбором алгоритма усреднения
Индикатор Волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) определяет волатильность на основе ширины диапазона между минимумом и максимумом. В этом варианте популярного индикатора имеется возможность выбора алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов.