Индикаторы

Осциллятор Чайкина - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) назван в честь своего автора Марка Чайкина и основан на концепции Индикатора накопления/распределения (Accumulation/Distribution) и ряда работ Джо Гранвилла и Ларри Уильямса.

Этот вариант известного индикатора допускает выбор алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

  • Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
  • Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;
  • Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
  • Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XCHO

