



Индикатор волатильности стандартного отклонения — это инструмент технического анализа, который использует стандартное отклонение исторических ценовых движений для определения потенциальных точек входа и выхода для сделок.



Он вычисляет стандартное отклонение исторических цен закрытия валютной пары, а затем использует эту информацию для определения периодов высокой и низкой волатильности. Высокая волатильность обычно связана с большими колебаниями цен, а низкая волатильность связана с меньшими изменениями цен.

Индикатор использует стандартное отклонение для создания полос, обычно одно или два стандартных отклонения от скользящей средней, которые можно использовать для определения периодов высокой волатильности (внешние полосы) и низкой (внутренняя полоса - цветная область) волатильности.

Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о входе или выходе из сделок, поскольку высокая волатильность часто сигнализирует о тренде, а низкая волатильность сигнализирует о периоде консолидации и отсутствии импульса тренда.

Этот индикатор можно использовать в сочетании с другими инструментами и индикаторами технического анализа для подтверждения сделок и предоставления более полного представления о рынке.