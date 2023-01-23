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StdDev Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор волатильности стандартного отклонения — это инструмент технического анализа, который использует стандартное отклонение исторических ценовых движений для определения потенциальных точек входа и выхода для сделок.
- Он вычисляет стандартное отклонение исторических цен закрытия валютной пары, а затем использует эту информацию для определения периодов высокой и низкой волатильности. Высокая волатильность обычно связана с большими колебаниями цен, а низкая волатильность связана с меньшими изменениями цен.
- Индикатор использует стандартное отклонение для создания полос, обычно одно или два стандартных отклонения от скользящей средней, которые можно использовать для определения периодов высокой волатильности (внешние полосы) и низкой (внутренняя полоса - цветная область) волатильности.
- Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о входе или выходе из сделок, поскольку высокая волатильность часто сигнализирует о тренде, а низкая волатильность сигнализирует о периоде консолидации и отсутствии импульса тренда.
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