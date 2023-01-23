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Индикаторы

StdDev Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Согласно техническому заданию индикатор создан искусственным интеллектом.
Опубликовал:
Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 кодов 26 тем 2014 комментариев
Просмотров:
3811
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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AUDUSDDaily

Индикатор волатильности стандартного отклонения — это инструмент технического анализа, который использует стандартное отклонение исторических ценовых движений для определения потенциальных точек входа и выхода для сделок.

  • Он вычисляет стандартное отклонение исторических цен закрытия валютной пары, а затем использует эту информацию для определения периодов высокой и низкой волатильности. Высокая волатильность обычно связана с большими колебаниями цен, а низкая волатильность связана с меньшими изменениями цен.
  • Индикатор использует стандартное отклонение для создания полос, обычно одно или два стандартных отклонения от скользящей средней, которые можно использовать для определения периодов высокой волатильности (внешние полосы) и низкой (внутренняя полоса - цветная область) волатильности.
  • Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о входе или выходе из сделок, поскольку высокая волатильность часто сигнализирует о тренде, а низкая волатильность сигнализирует о периоде консолидации и отсутствии импульса тренда. 
Этот индикатор можно использовать в сочетании с другими инструментами и индикаторами технического анализа для подтверждения сделок и предоставления более полного представления о рынке.

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    max_min_3_days max_min_3_days

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