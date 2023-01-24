CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Simple_Symbol_Spread - скрипт для MetaTrader 5

MrBrooklin
MrBrooklin

MrBrooklin

16 кодов 1 тема 2108 комментариев
Просмотров:
1955
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В процессе работы иногда необходимо знать размер спреда валютных пар, имеющихся в окне MarketWatch. Этот простой скрипт выводит информацию о размерах спреда валютных пар в левом верхнем углу графика в виде многострочного комментария.


StdDev Volatility StdDev Volatility

Индикатор Standard Deviation Volatility использует исторические ценовые данные для определения высокой и низкой волатильности, определяя потенциальные точки входа и выхода для сделок. Он использует стандартное отклонение и скользящее среднее для создания полос, и трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже.

Simple_Virtual_TP_SL Simple_Virtual_TP_SL

Простой помощник, закрывающий позиции при достижении ценой уровней тейк-профита или стоп-лосса, заданных во входных параметрах советника.

Simple advisor Simple advisor

Советник на отложенных ордерах

Simple_Profit_Loss_Percentage Simple_Profit_Loss_Percentage

Простой советник, который в ходе торгов выводит комментарий о текущем проценте прибыли или убытка на счёту трейдера.