Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple_Symbol_Spread - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1955
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
StdDev Volatility
Индикатор Standard Deviation Volatility использует исторические ценовые данные для определения высокой и низкой волатильности, определяя потенциальные точки входа и выхода для сделок. Он использует стандартное отклонение и скользящее среднее для создания полос, и трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже.Simple_Virtual_TP_SL
Простой помощник, закрывающий позиции при достижении ценой уровней тейк-профита или стоп-лосса, заданных во входных параметрах советника.
Simple advisor
Советник на отложенных ордерахSimple_Profit_Loss_Percentage
Простой советник, который в ходе торгов выводит комментарий о текущем проценте прибыли или убытка на счёту трейдера.