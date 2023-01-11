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max_min_3_days - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает максимум и минимум за последние 3 торговых дня.
Opening a position when passing a certain distance in the direction of movement.SL_TP
Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.
Простой помощник, закрывающий позиции при достижении ценой уровней тейк-профита или стоп-лосса, заданных во входных параметрах советника.StdDev Volatility
Индикатор Standard Deviation Volatility использует исторические ценовые данные для определения высокой и низкой волатильности, определяя потенциальные точки входа и выхода для сделок. Он использует стандартное отклонение и скользящее среднее для создания полос, и трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже.