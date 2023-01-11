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Индикаторы

max_min_3_days - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
4997
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает максимум и минимум за последние 3 торговых дня.

    Omnivorous Omnivorous

    Opening a position when passing a certain distance in the direction of movement.

    SL_TP SL_TP

    Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.

    Simple_Virtual_TP_SL Simple_Virtual_TP_SL

    Простой помощник, закрывающий позиции при достижении ценой уровней тейк-профита или стоп-лосса, заданных во входных параметрах советника.

    StdDev Volatility StdDev Volatility

    Индикатор Standard Deviation Volatility использует исторические ценовые данные для определения высокой и низкой волатильности, определяя потенциальные точки входа и выхода для сделок. Он использует стандартное отклонение и скользящее среднее для создания полос, и трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже.