Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.

Простой помощник, закрывающий позиции при достижении ценой уровней тейк-профита или стоп-лосса, заданных во входных параметрах советника.

Индикатор Standard Deviation Volatility использует исторические ценовые данные для определения высокой и низкой волатильности, определяя потенциальные точки входа и выхода для сделок. Он использует стандартное отклонение и скользящее среднее для создания полос, и трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о покупке или продаже.