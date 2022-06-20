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ObjectsTrade - библиотека для MetaTrader 5
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Чтобы сразу стало понятно, для чего нужна эта библиотека, рекомендую прочесть описание некоторых сценариев ее использования.
Пример.
#include <fxsaber\ObjectsTrade\ObjectsTrade.mqh> // История торговли из графических объектов. #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #define REPORT_INTERACTIVE_CHARTS // Добавляет в отчет интерактивные графики. #define REPORT_BROWSER // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL. #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 void OnStart() { if (VIRTUAL::SelectByHandle(VIRTUAL::Create(0.0))) // Создали виртуальное окружение. { const OBJECTSTRADE ObjectsTrade(-1); // Считали графический объекты со всех (-1) чартов. ORDER_BASE Orders[]; ObjectsTrade.Get(Orders); // Преобразовали графические объекты в историю торговли. MessageBox(ObjectsTrade.ToString()); // Сообщили об источнике истории торговли. VIRTUAL::AddOrder(Orders); // Поместили полученную историю в виртуальное окружение. REPORT::ToFile(); // Создали HTML-отчет виртуального окружения. } }
Этот скрипт создает HTML-отчет истории торговли, которая была получена силами библиотеки из соответствующих графических объектов на всех открытых чартах.
Комментарии и синтаксис примерно показывают принцип работы с библиотекой.
Особенности.
- Не использует DLL. Расширяет поле типов программ для Маркета.
- Не получает данные о комиссиях и свопах.
- Вычисляет сработавшие уровни SL/TP. Соответственно, предоставляет данные для вычисления проскальзываний.
- Шустро работает с большим количеством данных.
- Использует некоторые сущности Virtual-библиотеки. Поэтому, в частности, существует простая возможность использовать все наработки MT4-style анализаторов торговой истории.
- Работает только на MT5. MT4-аналог не встраивался.
For investor Report
в Журнал выводит значения прибыли убытков, пополнений/снятий по месяцам.My_Account_Info
Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.
New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника)
Краткое описание. Давно хотел реализовать условие, определяющее появление нового бара, помещающееся в одной строке программного кода.Trading_Time (функция времени торговли реализована в виде микросоветника)
Краткое описание. Функция Trading Time (время торговли) реализована в виде микросоветника.