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ObjectsTrade - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
Просмотров:
2122
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
\MQL5\Include\fxsaber\ObjectsTrade\
Object_Trade.mqh (1.3 KB) просмотр
Object_Trend.mqh (1.52 KB) просмотр
Object_Arrow.mqh (0.82 KB) просмотр
ObjectsTrade.mqh (9.12 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\fxsaber\
ObjectsTrade_Example.mq5 (1.17 KB) просмотр
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Чтобы сразу стало понятно, для чего нужна эта библиотека, рекомендую прочесть описание некоторых сценариев ее использования.


    Пример.

    #include <fxsaber\ObjectsTrade\ObjectsTrade.mqh> // История торговли из графических объектов.

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577

#define REPORT_INTERACTIVE_CHARTS // Добавляет в отчет интерактивные графики.
#define REPORT_BROWSER            // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL.
#include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801

void OnStart()
{
  if (VIRTUAL::SelectByHandle(VIRTUAL::Create(0.0))) // Создали виртуальное окружение.
  {
    const OBJECTSTRADE ObjectsTrade(-1); // Считали графический объекты со всех (-1) чартов.
    
    ORDER_BASE Orders[];
    ObjectsTrade.Get(Orders); // Преобразовали графические объекты в историю торговли.
    
    MessageBox(ObjectsTrade.ToString()); // Сообщили об источнике истории торговли.
    
    VIRTUAL::AddOrder(Orders); // Поместили полученную историю в виртуальное окружение.
    
    REPORT::ToFile(); // Создали HTML-отчет виртуального окружения.
  }
}

    Этот скрипт создает HTML-отчет истории торговли, которая была получена силами библиотеки из соответствующих графических объектов на всех открытых чартах.


    Комментарии и синтаксис примерно показывают принцип работы с библиотекой.


    Особенности.

    • Не использует DLL. Расширяет поле типов программ для Маркета.
    • Не получает данные о комиссиях и свопах.
    • Вычисляет сработавшие уровни SL/TP. Соответственно, предоставляет данные для вычисления проскальзываний.
    • Шустро работает с большим количеством данных.
    • Использует некоторые сущности Virtual-библиотеки. Поэтому, в частности, существует простая возможность использовать все наработки MT4-style анализаторов торговой истории.
    • Работает только на MT5. MT4-аналог не встраивался.

    For investor Report For investor Report

    в Журнал выводит значения прибыли убытков, пополнений/снятий по месяцам.

    My_Account_Info My_Account_Info

    Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.

    New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника) New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника)

    Краткое описание. Давно хотел реализовать условие, определяющее появление нового бара, помещающееся в одной строке программного кода.

    Trading_Time (функция времени торговли реализована в виде микросоветника) Trading_Time (функция времени торговли реализована в виде микросоветника)

    Краткое описание. Функция Trading Time (время торговли) реализована в виде микросоветника.