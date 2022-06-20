Чтобы сразу стало понятно, для чего нужна эта библиотека, рекомендую прочесть описание некоторых сценариев ее использования.





Пример.

#include <fxsaber\ObjectsTrade\ObjectsTrade.mqh> #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_INTERACTIVE_CHARTS #define REPORT_BROWSER #include <Report.mqh> void OnStart () { if (VIRTUAL::SelectByHandle(VIRTUAL::Create( 0.0 ))) { const OBJECTSTRADE ObjectsTrade(- 1 ); ORDER_BASE Orders[]; ObjectsTrade.Get(Orders); MessageBox (ObjectsTrade.ToString()); VIRTUAL::AddOrder(Orders); REPORT::ToFile(); } }

Этот скрипт создает HTML-отчет истории торговли, которая была получена силами библиотеки из соответствующих графических объектов на всех открытых чартах.





Комментарии и синтаксис примерно показывают принцип работы с библиотекой.





Особенности.

