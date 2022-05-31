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For investor Report - скрипт для MetaTrader 5
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My_Account_Info
Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.NeuralNetwork
Сигналы нейросети проекта NNTA.
ObjectsTrade
История торговли из графических объектов.New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника)
Краткое описание. Давно хотел реализовать условие, определяющее появление нового бара, помещающееся в одной строке программного кода.