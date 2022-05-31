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For investor Report - скрипт для MetaTrader 5

Dmitiry Ananiev
Dmitiry Ananiev

Dmitiry Ananiev

4.4 (27)
Алготрейдер с 2005 года .

Предпочитаю торговать только экспертами.

Тип торговли - ночной скальпинг. Лучше идей не нашел.
https://t.me/Dimeon1802
4 продукта 6 кодов 167 тем 2148 комментариев
Просмотров:
2127
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Screen

Назначение: 

В журнал выводит значения

  • прибыли убытков,
  • пополнений/снятий по месяцам.

    My_Account_Info My_Account_Info

    Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.

    NeuralNetwork NeuralNetwork

    Сигналы нейросети проекта NNTA.

    ObjectsTrade ObjectsTrade

    История торговли из графических объектов.

    New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника) New_Bar (условие, определяющее появление нового бара, реализованно в виде микросоветника)

    Краткое описание. Давно хотел реализовать условие, определяющее появление нового бара, помещающееся в одной строке программного кода.