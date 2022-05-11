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Индикаторы

NeuralNetwork - индикатор для MetaTrader 5

Evgeny Dyuka
Evgeny Dyuka

Evgeny Dyuka

4 кода 416 комментариев
Просмотров:
7673
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Это индикатор который отрисовывает сигналы нейросети проекта NNTA.

Есть 2 варианта:

1. Полная версия - требует установки софта для запуска нейросети на компьютере пользователя.

2. Облегченная версия - данные запрашиваются с удаленного сервера, установка проще, но есть ограничения.


    cm ScreenShot cm ScreenShot

    Индикатор сохраняет скрин экрана на открытии новой свечи

    Real Trade Copy MT5 Real Trade Copy MT5

    Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.

    My_Account_Info My_Account_Info

    Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.

    For investor Report For investor Report

    в Журнал выводит значения прибыли убытков, пополнений/снятий по месяцам.