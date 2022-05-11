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NeuralNetwork - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор который отрисовывает сигналы нейросети проекта NNTA.
Есть 2 варианта:
1. Полная версия - требует установки софта для запуска нейросети на компьютере пользователя.
2. Облегченная версия - данные запрашиваются с удаленного сервера, установка проще, но есть ограничения.
cm ScreenShot
Индикатор сохраняет скрин экрана на открытии новой свечиReal Trade Copy MT5
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Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.For investor Report
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