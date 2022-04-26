Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий в реальном времени. При этом нет необходимости находится перед монитором постоянно.... Индикатор на открытии каждой свечи, с указанным в параметрах TF, сохраняет скрин экрана. Далее вы можете проанализировать торговлю по скринам или собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.

Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.





Вариант для МТ4 можно найти здесь https://www.mql5.com/ru/code/39082





Индикатор записывает файлы в папку files/ Найти Вы ее можете у себя в терминала следующим способом



