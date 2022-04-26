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cm ScreenShot - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий в реальном времени. При этом нет необходимости находится перед монитором постоянно.... Индикатор на открытии каждой свечи, с указанным в параметрах TF, сохраняет скрин экрана. Далее вы можете проанализировать торговлю по скринам или собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.
Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.
Вариант для МТ4 можно найти здесь https://www.mql5.com/ru/code/39082
Индикатор записывает файлы в папку files/ Найти Вы ее можете у себя в терминала следующим способом
Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.Points_change
Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.
Сигналы нейросети проекта NNTA.My_Account_Info
Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.