CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

cm ScreenShot - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2542
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий в реальном времени. При этом нет необходимости находится перед монитором постоянно.... Индикатор на открытии каждой свечи, с указанным в параметрах TF, сохраняет скрин экрана. Далее вы можете проанализировать торговлю по скринам или собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.

Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.

пример работы советника bancomat собран из отдельный скринов

Вариант для МТ4 можно найти здесь https://www.mql5.com/ru/code/39082


Индикатор записывает файлы в папку files/ Найти Вы ее можете у себя в терминала следующим способом


Real Trade Copy MT5 Real Trade Copy MT5

Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.

Points_change Points_change

Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.

NeuralNetwork NeuralNetwork

Сигналы нейросети проекта NNTA.

My_Account_Info My_Account_Info

Простой скрипт для вывода краткой информации о текущем счёте.