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cm Close MA - эксперт для MetaTrader 4
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Советник закрывает позиции на пересечении МА.
Советник работает только по ордерам той валютной пары на которой установлен.
Если указан Magik = -1 то советник видит и закрывает ордера с любым магиком. Иначе только с те, который указан в данном параметре
Параметры всех МА можно задавать отдельно. Если указать одной из МА период 1 то это значит, что будем анализировать пересечение МА с текущей ценой.
cm ScreenShot
Индикатор записывает скриншот экрана на каждой свечеAccount History Export
Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.
Trade Classes from MT5 for MT4
Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4Expert History Export
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.