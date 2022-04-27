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Советники

cm Close MA - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6887
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Советник закрывает позиции на пересечении МА.

Советник работает только по ордерам той валютной пары на которой установлен.

Если указан Magik = -1 то советник видит и закрывает ордера с любым магиком. Иначе только с те, который указан в данном параметре




Параметры всех МА можно задавать отдельно. Если указать одной из МА период 1 то это значит, что будем анализировать пересечение МА с текущей ценой.

    cm ScreenShot cm ScreenShot

    Индикатор записывает скриншот экрана на каждой свече

    Account History Export Account History Export

    Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.

    Trade Classes from MT5 for MT4 Trade Classes from MT5 for MT4

    Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4

    Expert History Export Expert History Export

    Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.