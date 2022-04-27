Советник закрывает позиции на пересечении МА.

Советник работает только по ордерам той валютной пары на которой установлен.

Если указан Magik = -1 то советник видит и закрывает ордера с любым магиком. Иначе только с те, который указан в данном параметре













Параметры всех МА можно задавать отдельно. Если указать одной из МА период 1 то это значит, что будем анализировать пересечение МА с текущей ценой.