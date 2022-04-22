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Индикаторы

cm ScreenShot - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
4305
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий которые невозможно проверить в тестере. Например на Мт4 нет возможности протестировать советник на истории, а хочется показать его работу в виде gif файла или видео. Но сидеть и делать картинки каждые полчаса просто неудобно. В помощь для этого я написал простенький индикатор, который каждую свечу сохраняет скрин экрана. Далее вы можете собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.

Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.

пример работы советника bancomat собран из отдельный скринов

пример работы советник ICB собран из отдельных скринов

    Account History Export Account History Export

    Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.

    Real Trade Copy MT4 Real Trade Copy MT4

    Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.

    cm Close MA cm Close MA

    Советник закрывает позиции на пересечении МА.

    Trade Classes from MT5 for MT4 Trade Classes from MT5 for MT4

    Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4