Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий которые невозможно проверить в тестере. Например на Мт4 нет возможности протестировать советник на истории, а хочется показать его работу в виде gif файла или видео. Но сидеть и делать картинки каждые полчаса просто неудобно. В помощь для этого я написал простенький индикатор, который каждую свечу сохраняет скрин экрана. Далее вы можете собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.

Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.



