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cm ScreenShot - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор предназначен для контроля и анализа торговых стратегий которые невозможно проверить в тестере. Например на Мт4 нет возможности протестировать советник на истории, а хочется показать его работу в виде gif файла или видео. Но сидеть и делать картинки каждые полчаса просто неудобно. В помощь для этого я написал простенький индикатор, который каждую свечу сохраняет скрин экрана. Далее вы можете собрать все скрины и создать из них gif или avi через соответствующие программы или онлайн сервисы.
Вот пример того что можно получить из последовательных скринов.
Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.Real Trade Copy MT4
Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.
Советник закрывает позиции на пересечении МА.Trade Classes from MT5 for MT4
Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4