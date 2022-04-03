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Points_change - эксперт для MetaTrader 5

MrBrooklin
MrBrooklin

MrBrooklin

16 кодов 1 тема 2108 комментариев
Просмотров:
3894
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.


Points_info Points_info

Индикатор показывает сколько пунктов прошла цена от открытия дня.

Yesterday Today New Yesterday Today New

Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.

Real Trade Copy MT5 Real Trade Copy MT5

Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.

cm ScreenShot cm ScreenShot

Индикатор сохраняет скрин экрана на открытии новой свечи