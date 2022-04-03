Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Points_change - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3894
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.
Points_info
Индикатор показывает сколько пунктов прошла цена от открытия дня.Yesterday Today New
Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.
Real Trade Copy MT5
Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.cm ScreenShot
Индикатор сохраняет скрин экрана на открытии новой свечи