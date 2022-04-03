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Индикаторы

Points_info - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
3609
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор настроек не имеет


    Yesterday Today New Yesterday Today New

    Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.

    AO D1 Trend one figure AO D1 Trend one figure

    iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы. Новое в версии 2: улучшенные торговые функции, а также теперь в одной фигуре AO может быть только одна сделка в одном направлении.

    Points_change Points_change

    Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.

    Real Trade Copy MT5 Real Trade Copy MT5

    Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.