iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы. Новое в версии 2: улучшенные торговые функции, а также теперь в одной фигуре AO может быть только одна сделка в одном направлении.

Простейший советник, который отображает информацию о том, сколько пунктов прошла цена вверх или вниз с момента открытия торговой сессии.

Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT5-счёт.