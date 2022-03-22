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ADX Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На базе индикатора ADX четыре вида сигналов (в виде стрелок)
CHO Smoothed
Индикатор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)Laguerre iCCI iMA 2
Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)
Crossing bar number 1
Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.AO D1 Trend one figure
iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы. Новое в версии 2: улучшенные торговые функции, а также теперь в одной фигуре AO может быть только одна сделка в одном направлении.