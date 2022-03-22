Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.

iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы. Новое в версии 2: улучшенные торговые функции, а также теперь в одной фигуре AO может быть только одна сделка в одном направлении.