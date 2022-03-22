CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADX Trend - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
6259
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

На базе индикатора ADX четыре вида сигналов (в виде стрелок) 

ADX Trend


    CHO Smoothed CHO Smoothed

    Индикатор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

    Laguerre iCCI iMA 2 Laguerre iCCI iMA 2

    Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)

    Crossing bar number 1 Crossing bar number 1

    Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.

    AO D1 Trend one figure AO D1 Trend one figure

    iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы. Новое в версии 2: улучшенные торговые функции, а также теперь в одной фигуре AO может быть только одна сделка в одном направлении.