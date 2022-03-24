Торговая стратегия

Стратегия по пересечению индикатора iMA (Moving Average') баром: пересечение (цена бара 'Close') проверяется на каждом тике, а вот значение индикатора берётся с бара #1. Советник торгует (набирает позиции) в одну сторону - если появился противоположный сигнал, то закрытие будет в случае общей положительной прибыли.

Так как нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга, то закрытие может быть при достижении убытков значения 'Max Loss' или при достижении минимальной прибыли 'Min Profit'. Но при этом, любой из этих параметров можно отключить - достаточно поставить значение в '0.0'. Также обратите внимание, оба параметра задаются в виде положительных чисел и даже если Вы зададите эти параметры со знаком минус, знак минус будет игнорироваться.

Индикатор и данные бара (для расчета пересечения) берутся с таймфрейма 'Working timeframe'





Рис. 1. Crossing bar number 1





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 'Max Loss' - максимальный убыток при достижении которого закрываем все позиции. 'Min Profit' - минимальная прибыль при достижении которого закрываем все позиции

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: