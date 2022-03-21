CHO Smoothed

Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позиции

Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)

Индикатор тренда на основе стандартного ADX - четыре вида сигналов в виде стрелочек

Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.