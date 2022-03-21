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Индикаторы

CHO Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2736
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

В подокне индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) добавляем сглаженную линию при помощи iMA (Moving Average, MA)

CHO Smoothed

Рис. 1. CHO Smoothed

В коротком имени индикатора (имя отображаемое в подокне индикатора) записываются периоды индикатора 'CHO' и данные усреднения индикатора 'MA'.

    Laguerre iCCI iMA 2 Laguerre iCCI iMA 2

    Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)

    Close All at New Bar Close All at New Bar

    Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позиции

    ADX Trend ADX Trend

    Индикатор тренда на основе стандартного ADX - четыре вида сигналов в виде стрелочек

    Crossing bar number 1 Crossing bar number 1

    Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.