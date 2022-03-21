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CHO Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В подокне индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) добавляем сглаженную линию при помощи iMA (Moving Average, MA)
Рис. 1. CHO Smoothed
В коротком имени индикатора (имя отображаемое в подокне индикатора) записываются периоды индикатора 'CHO' и данные усреднения индикатора 'MA'.
Laguerre iCCI iMA 2
Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)Close All at New Bar
Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позиции
ADX Trend
Индикатор тренда на основе стандартного ADX - четыре вида сигналов в виде стрелочекCrossing bar number 1
Бар пересекает iMA (Moving Average'), при этом в расчёт принимается значение 'MA' на баре #1. Нет ни Тейк Профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.