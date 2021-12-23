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Sma with NET EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Стратегия по пользовательскому индикатору Sma with NET. Сигналом служит смена цвета индикатора. Индикатор создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга - закрытие производится по противоположному сигналу. Торговля всегда постоянным лотом и проверка сигнала только в момент рождения нового бара.
Рис. 1. Sma with NET EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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