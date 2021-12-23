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Sma with NET EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3160
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Стратегия по пользовательскому индикатору Sma with NET. Сигналом служит смена цвета индикатора. Индикатор создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга - закрытие производится по противоположному сигналу. Торговля всегда постоянным лотом и проверка сигнала только в момент рождения нового бара. 

Sma with NET EA

Рис. 1. Sma with NET EA


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

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