Торговая стратегия

Стратегия по пользовательскому индикатору Sma with NET. Сигналом служит смена цвета индикатора. Индикатор создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга - закрытие производится по противоположному сигналу. Торговля всегда постоянным лотом и проверка сигнала только в момент рождения нового бара.





Рис. 1. Sma with NET EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: