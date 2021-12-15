Идея индикатора

Индикатор ищет свечной паттерн из трёх последовательных бычьих или медвежьих баров. При этом есть условие: если это бычьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно расти, а если это медвежьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно падать. Отображается на графике третий (самый правый) бар из трёх:





Рис. 1. Three candles