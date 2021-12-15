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Three candles - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор ищет свечной паттерн из трёх последовательных бычьих или медвежьих баров. При этом есть условие: если это бычьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно расти, а если это медвежьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно падать. Отображается на графике третий (самый правый) бар из трёх:
Рис. 1. Three candles
iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналыClassical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1
Простая, компактная и быстрая реализация уровней пивота, поддержки и сопротивления для периодов D1, W1, MN с возможностью одновременного отображения на младших ТФах и фильтрации младших линий на старших.
Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'. Включены все функции торгового движка (кроме отложенных ордеров)Crossing of two EMA Four timeframes Arrow
Вывод пересечения двух EMA с четырёх таймфреймов