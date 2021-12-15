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Индикаторы

Three candles - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3041
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор ищет свечной паттерн из трёх последовательных бычьих или медвежьих баров. При этом есть условие: если это бычьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно расти, а если это медвежьи бары, то 'High' и 'Low' этих баров должны последовательно падать. Отображается на графике третий (самый правый) бар из трёх:

Three candles

Рис. 1. Three candles

    AO D1 Trend AO D1 Trend

    iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы

    Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1 Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1

    Простая, компактная и быстрая реализация уровней пивота, поддержки и сопротивления для периодов D1, W1, MN с возможностью одновременного отображения на младших ТФах и фильтрации младших линий на старших.

    MA on DeMarker Full MA on DeMarker Full

    Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'. Включены все функции торгового движка (кроме отложенных ордеров)

    Crossing of two EMA Four timeframes Arrow Crossing of two EMA Four timeframes Arrow

    Вывод пересечения двух EMA с четырёх таймфреймов