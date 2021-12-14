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Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1 - индикатор для MetaTrader 5
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По мотивам ныне несуществующего Pivot_fur_D1und_W1 для MT4 от автора Dimi Copyright © 2005 (обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/721).
Расчет точки вращения (P): ( H + L + C ) / 3
Сопротивление 1 (R1): P * 2 - L
Сопротивление 2 (R2): P+(R1 - S1)
Сопротивление 3 (R3): P+(R2 - S2)
Поддержка 1 (S1): P * 2 - H
Поддержка 2 (S2): P-(R1 - S1)
Поддержка 3 (S3): P-(R2 - S2)
Экспорт истории сделок на торговом счёте.Pending triggered and close opposite
Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позицию
iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналыThree candles
Свечной паттерн из трёх баров.