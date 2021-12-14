Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1

По мотивам ныне несуществующего Pivot_fur_D1und_W1 для MT4 от автора Dimi Copyright © 2005 (обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/721).





Расчет точки вращения (P): ( H + L + C ) / 3

Сопротивление 1 (R1): P * 2 - L

Сопротивление 2 (R2): P+(R1 - S1)

Сопротивление 3 (R3): P+(R2 - S2)





Поддержка 1 (S1): P * 2 - H

Поддержка 2 (S2): P-(R1 - S1)

Поддержка 3 (S3): P-(R2 - S2)







