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Индикаторы

Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1 - индикатор для MetaTrader 5

x572intraday
x572intraday

x572intraday

2 кода 2 темы 446 комментариев
Просмотров:
2940
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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 По мотивам ныне несуществующего Pivot_fur_D1und_W1 для MT4 от автора Dimi Copyright © 2005 (обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/721).


Расчет точки вращения (P): ( H + L + C ) / 3

Сопротивление 1      (R1): P * 2 - L

Сопротивление 2      (R2): P+(R1 - S1)

Сопротивление 3      (R3): P+(R2 - S2)


Поддержка 1            (S1): P * 2 - H

Поддержка 2            (S2): P-(R1 - S1)

Поддержка 3            (S3): P-(R2 - S2)


Classical Pivots, Supports, Resistances lines for D1, W1, MN1

    Account History Export Account History Export

    Экспорт истории сделок на торговом счёте.

    Pending triggered and close opposite Pending triggered and close opposite

    Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позицию

    AO D1 Trend AO D1 Trend

    iAO (Awesome Oscillator, AO) на дневном таймфрейме выступает в качестве указателя тренда, а AO на указанном таймфрейме формирует сигналы

    Three candles Three candles

    Свечной паттерн из трёх баров.