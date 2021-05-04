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Three TRIX - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Три индикатора iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) - 'Fast', 'Medium', 'Slow') в одном окне. У всех трех единый тип расчетной цены.
Рис. 1. Three TRIX
Индикатор позволяет сразу оценивать долгосрочные и текущие тенденции и экономит место - так как вместо трех подокон используется только одно подокно.
iMACD Crossovers
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)SAR Color Filling
Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) с заливкой областей между индикатором и ценой
RSI Filling
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с двумя заливками: сверху и снизу индикатораiMACD Crossovers 2
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии