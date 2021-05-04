CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Three TRIX - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1510
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Три индикатора iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) - 'Fast', 'Medium', 'Slow') в одном окне. У всех трех единый тип расчетной цены.

Three TRIX

Рис. 1. Three TRIX

Индикатор позволяет сразу оценивать долгосрочные и текущие тенденции и экономит место - так как вместо трех подокон используется только одно подокно.

    iMACD Crossovers iMACD Crossovers

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    SAR Color Filling SAR Color Filling

    Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) с заливкой областей между индикатором и ценой

    RSI Filling RSI Filling

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с двумя заливками: сверху и снизу индикатора

    iMACD Crossovers 2 iMACD Crossovers 2

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии