Идея индикатора

Три индикатора iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) - 'Fast', 'Medium', 'Slow') в одном окне. У всех трех единый тип расчетной цены.





Рис. 1. Three TRIX

Индикатор позволяет сразу оценивать долгосрочные и текущие тенденции и экономит место - так как вместо трех подокон используется только одно подокно.