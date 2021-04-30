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Line through two fractals 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Проводим трендовые линии по двум последним фракталам. Теперь три линии сверху и три линии снизу.
Рис. 1. Индикатор 'Line through two fractals 2'
В процессе работы могут появляться фигуры "наклонный канал" и "треугольник".
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