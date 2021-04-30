Line through two fractals 2

Берет все тики на свече. Вычисляет количество bid на каждое значение цены. Вычисляет количество ask на каждое значение цены. Выбирает из них самые большие значения. Сравнивает их и отображает на гистограмме.

Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)