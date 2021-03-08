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RSI LiDo Color MA Color N Bars - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2210
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Изначально стратегия предполагала отсутствие Стоп лосс и Тейк Профит, а поиск сигналов только в момент рождения нового бара (но не переживайте, на случай, если будет развитие кода, все эти параметры можно включить в настройках советника одним движением мышки).

Закрытие позиций (по-умолчанию снова таки разрешено иметь более одной позиции в одном направлении) происходит если сработал Трейлинг (а трейлинг срабатывает ТОЛЬКО для прибыльных позиций) и затем сработал SL выставленный Трейлингом или если получен сигнал для открытия противоположной позиции (в таком случае сначала будут закрыты противоположные позиции и только потом откроется позиция по сигналу).

Торговые сигналы:

В советнике применены несколько видов торговых сигналов на открытие позиции для RSI (так как у MA сигналы выбрать нельзя - это или тренд вверх или тренд вниз).

Сигналы RSI:

    • RSI НАХОДИТСЯ выше 'RSI: Level UP' (открытие позиции BUY)
    • RSI ВОШЁЛ в зону 'RSI: Level UP' (открытие позиции BUY)
    • RSI ПОКИНУЛ зону 'RSI: Level UP' (открытие позиции BUY)
    • RSI НАХОДИТСЯ ниже 'RSI: Level DOWN' (открытие позиции SELL)
    • RSI ВОШЁЛ в зону 'RSI: Level DOWN' (открытие позиции SELL)
    • RSI ПОКИНУЛ зону 'RSI: Level DOWN' (открытие позиции SELL)

    Эти настройки сигналов сосредоточены в группе 'Indicator Signals BUY' и 'Indicator Signals SELL'.

    Если оптимизировать ТОЛЬКО группы сигналов и остальные настройки оставить по-умолчанию, то, например на EURUSD,H1 можно получить такие результаты:

      RSI LiDo Color MA Color N Bars

      Рис. 1. RSI LiDo Color MA Color N Bars


      Особенности:

      • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
      • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
      • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
      • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

      Теперь подробнее по каждой группе параметров:

      Trading settings:

      'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

      'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

      Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

      Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

      Position size management (lot calculation)

      Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

      Additional features:

      Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

      ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

      Additional features

      За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.


      Multi-symbol Two iMA Simple Multi-symbol Two iMA Simple

      Мультисимвольный советник (на два символа) на пересечении двух индикаторов iMA

      Close Delete All a specific magic number Close Delete All a specific magic number

      Советник-помощник: закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с определённым 'Magic number' при достижении заданной прибыли

      Usage Usage

      Расчет вычислительной нагрузки - длительность выполнения расчетов от общего времени.

      Profit Control Profit Control

      Четыре способа контроля за Прибылью и Убытком.