Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).

Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие