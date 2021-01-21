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Индикаторы

Цветные объёмчики - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
8286
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Всё на картинках. Отвечу на вопросы.

Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.

Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.

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Шарики с черными дырами

DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории

Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).

cm MA 2 bar Signal cm MA 2 bar Signal

Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие