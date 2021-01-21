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Цветные объёмчики - индикатор для MetaTrader 4
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Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.
Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.Lines 98
Шарики с черными дырами
DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории
Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).cm MA 2 bar Signal
Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие