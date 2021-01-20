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Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. - индикатор для MetaTrader 4
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Шарики с черными дырамиArraySortExample
Сортировка массива.
Цветные объёмчики
Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории
Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).