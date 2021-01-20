CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
7621
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

1

2

Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. На картинках всё видно.

Lines 98 Lines 98

Шарики с черными дырами

ArraySortExample ArraySortExample

Сортировка массива.

Цветные объёмчики Цветные объёмчики

Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.

DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории

Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).