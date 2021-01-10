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Lines 98 - эксперт для MetaTrader 4
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Nostalgic...
Соберите 6 (или более) одинаковых шаров в любую фигуру, соприкасающихся в ряд или по диагонали, и не забудьте про черные дыры, которые ещё и размножаются, а время на обдумывание хода уменьшается.
Красная цифра - рекорд, белая - текущие очки, кнопки - сохранить или прочитать позицию.
В центре с таймером кнопка паузы. Если нужно отдохнуть, нажмите на неё.
Во входных параметрах звуки можно отключить.
Отдыхайте от трейдинга с удовольствием!
ArraySortExample
Сортировка массива.Trailing 2SL
Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТП
Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.
Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.Цветные объёмчики
Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.