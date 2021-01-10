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Lines 98 - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
10848
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Nostalgic...

Соберите 6 (или более) одинаковых шаров в любую фигуру, соприкасающихся  в ряд или по диагонали, и не забудьте про черные дыры, которые ещё и размножаются, а время на обдумывание хода уменьшается.

Красная цифра - рекорд, белая - текущие очки, кнопки - сохранить или прочитать позицию.

В центре с таймером кнопка паузы. Если нужно отдохнуть, нажмите на неё.

Во входных параметрах звуки можно отключить.

Отдыхайте от трейдинга с удовольствием!


    ArraySortExample ArraySortExample

    Сортировка массива.

    Trailing 2SL Trailing 2SL

    Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТП

    Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.

    Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.

    Цветные объёмчики Цветные объёмчики

    Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.