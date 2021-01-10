Nostalgic...

Соберите 6 (или более) одинаковых шаров в любую фигуру, соприкасающихся в ряд или по диагонали, и не забудьте про черные дыры, которые ещё и размножаются, а время на обдумывание хода уменьшается.

Красная цифра - рекорд, белая - текущие очки, кнопки - сохранить или прочитать позицию.

В центре с таймером кнопка паузы. Если нужно отдохнуть, нажмите на неё.

Во входных параметрах звуки можно отключить.

Отдыхайте от трейдинга с удовольствием!





