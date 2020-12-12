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Индикаторы

Divergence - индикатор для MetaTrader 4

DickKopf
Опубликовал:
Anton Karabeinikov
Anton Karabeinikov

Anton Karabeinikov

5 (2)
4 продукта 2 сигнала 1 код
Просмотров:
13052
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Данный индикатор- это фактическая копия индикатора Divergence Petr, за исключением того что к этому индикатору написан советники опубликован в маркете. Также в этой версии индикатора были добавлены комментарии на русском языке для удобства пользования русско-язычному населению планеты.

 





BEST CORRELATION BEST CORRELATION

Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.

Индикатор экстремумов по Вильямсу Индикатор экстремумов по Вильямсу

Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.

Trailing 2SL Trailing 2SL

Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТП

ArraySortExample ArraySortExample

Сортировка массива.