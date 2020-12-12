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Divergence - индикатор для MetaTrader 4
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Данный индикатор- это фактическая копия индикатора Divergence Petr, за исключением того что к этому индикатору написан советники опубликован в маркете. Также в этой версии индикатора были добавлены комментарии на русском языке для удобства пользования русско-язычному населению планеты.
BEST CORRELATION
Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.Индикатор экстремумов по Вильямсу
Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.
Trailing 2SL
Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТПArraySortExample
Сортировка массива.