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Статистика по дням - индикатор для MetaTrader 4
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Простой трейлинг-стоп
Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом.tRange
Отображение оценочных позиций профита и стопа из текущей ситуации
MovingAveragesTS
Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5gbpusd M5 571 17.09.20
Exported on 17.09.2020 from Forex Strategy Builder Professional, v3.8.8