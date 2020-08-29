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Индикаторы

Статистика по дням - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
7437
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Здравствуйте.

Сбор статистики по дням недели.

1

Учимся собирать статистику.  :)

Работает только в ДЦ, где всего пять дней в неделе. Кому тема интересна, можете писать.

    Простой трейлинг-стоп Простой трейлинг-стоп

    Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом.

    tRange tRange

    Отображение оценочных позиций профита и стопа из текущей ситуации

    MovingAveragesTS MovingAveragesTS

    Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5

    gbpusd M5 571 17.09.20 gbpusd M5 571 17.09.20

    Exported on 17.09.2020 from Forex Strategy Builder Professional, v3.8.8