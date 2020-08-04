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tRange - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает оценочные позиции профита и стопа из текущей ситуации, то есть, с текущего бара, так как на следующем необходимо принимать решение по сделке, если таковое имеется.
Stop levels - минимальный уровень стопа (профит/стоп).
Ratio - количество профитов по отношению к начальному уровню.
Индикатор отображает уровни только, когда размер свечи >= 20 пунктам и <=100, то есть, имеется какое-то существенное движение в направлении. Поэтому он больше подходит для M15.
Хороший помощник в оценке досягаемости сигналом необходимых целей, а также оценке риска.
Подходит для ручной торговли и мониторинга сигналов на графиках любого таймфрейма, хотя, писался больше под M15.
Подсчет сил быков и медведей путем анализа тиковых объемов рынка.Overbought Oversold Level
Индикатор без перерисовки уровней перекупленности / перепроданости по двум каналам Дончана.
Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом.Статистика по дням
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