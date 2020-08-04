Индикатор показывает оценочные позиции профита и стопа из текущей ситуации, то есть, с текущего бара, так как на следующем необходимо принимать решение по сделке, если таковое имеется.

Stop levels - минимальный уровень стопа (профит/стоп).

Ratio - количество профитов по отношению к начальному уровню.

Индикатор отображает уровни только, когда размер свечи >= 20 пунктам и <=100, то есть, имеется какое-то существенное движение в направлении. Поэтому он больше подходит для M15.





Хороший помощник в оценке досягаемости сигналом необходимых целей, а также оценке риска.

Подходит для ручной торговли и мониторинга сигналов на графиках любого таймфрейма, хотя, писался больше под M15.