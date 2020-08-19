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VIDYA Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор добавляет верхнюю (буфер 'Upper') и нижнюю (буфер 'Lower') границу к индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA). Процент задаётся в параметре 'Deviation'.
Рис. 1. VIDYA Levels
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