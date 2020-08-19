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Индикаторы

VIDYA Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2378
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор добавляет верхнюю (буфер 'Upper') и нижнюю (буфер 'Lower') границу к индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA). Процент задаётся в параметре 'Deviation'.

VIDYA Levels

Рис. 1. VIDYA Levels

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