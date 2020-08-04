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Советники

Bollinger Bands & RSI - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Zakhvatkin
Aleksandr Zakhvatkin

Aleksandr Zakhvatkin

5 (2)
Пишу советники для торговых платформ MT4 и MT5
https://www.mql5.com/ru/users/z.a.m/seller
5 продуктов 4 кода 7 комментариев
Просмотров:
3081
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Использование в связке этих двух индикаторов позволяет получать достаточно надежные сигналы. Вход в короткую позицию осуществляется при касании цены верхней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 70. Вход в длинную позицию осуществляется при касании цены нижней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 30.

Настройки советника:

  • FixedLot=0.1 размер лота
  • StopLoss=100 стоп-лосс
  • TakeProfit=200 тейк-профит
  • EA_Magic=12345 magic советника
  • Bands_period=PERIOD_H4 Bolinger Bands: рабочий тайм-фрейм
  • Bands_line_period=20 Bolinger Bands: период
  • Bands_shift=0 Bolinger Bands:  смещение
  • Bands_deviation=2 Bolinger Bands: отклонение
  • Bands_applied_price=1 Применяемая цена
  • RSI_period=PERIOD_H4 RSI: рабочий тайм-фрейм
  • RSI_line_period=14 RSI: период индикатора
  • RSI_applied_price=1 Применяемая цена

Стоп-лосс и тейк-профит указываются в четырехзначных котировках. Они автоматически пересчитываются для Брокеров, использующих пятизначные и трехзначные котировки. Настройки индикаторов стандартные по умолчанию.

Тестирование на демо-счете.

Наилучшие результаты советник показал на валютной паре GBPUSD/H4. Ниже отчет за первое полугодие 2020 года:

report


Graph


Entries

В плане дальнейшего развития советника, можно добавить перевод в безубыток и тррейлинг стоп. Думаю, что результаты будут лучше.

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