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Bollinger Bands & RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Использование в связке этих двух индикаторов позволяет получать достаточно надежные сигналы. Вход в короткую позицию осуществляется при касании цены верхней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 70. Вход в длинную позицию осуществляется при касании цены нижней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 30.
Настройки советника:
- FixedLot=0.1 размер лота
- StopLoss=100 стоп-лосс
- TakeProfit=200 тейк-профит
- EA_Magic=12345 magic советника
- Bands_period=PERIOD_H4 Bolinger Bands: рабочий тайм-фрейм
- Bands_line_period=20 Bolinger Bands: период
- Bands_shift=0 Bolinger Bands: смещение
- Bands_deviation=2 Bolinger Bands: отклонение
- Bands_applied_price=1 Применяемая цена
- RSI_period=PERIOD_H4 RSI: рабочий тайм-фрейм
- RSI_line_period=14 RSI: период индикатора
- RSI_applied_price=1 Применяемая цена
Стоп-лосс и тейк-профит указываются в четырехзначных котировках. Они автоматически пересчитываются для Брокеров, использующих пятизначные и трехзначные котировки. Настройки индикаторов стандартные по умолчанию.
Тестирование на демо-счете.
Наилучшие результаты советник показал на валютной паре GBPUSD/H4. Ниже отчет за первое полугодие 2020 года:
В плане дальнейшего развития советника, можно добавить перевод в безубыток и тррейлинг стоп. Думаю, что результаты будут лучше.
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