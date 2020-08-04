Использование в связке этих двух индикаторов позволяет получать достаточно надежные сигналы. Вход в короткую позицию осуществляется при касании цены верхней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 70. Вход в длинную позицию осуществляется при касании цены нижней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 30.

Настройки советника:

Стоп-лосс и тейк-профит указываются в четырехзначных котировках. Они автоматически пересчитываются для Брокеров, использующих пятизначные и трехзначные котировки. Настройки индикаторов стандартные по умолчанию.

Тестирование на демо-счете.

Наилучшие результаты советник показал на валютной паре GBPUSD/H4. Ниже отчет за первое полугодие 2020 года:









В плане дальнейшего развития советника, можно добавить перевод в безубыток и тррейлинг стоп. Думаю, что результаты будут лучше.