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Super Trend Hull EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Этот советник - развитие первой версии ( Super Trend Hull EA )
Новое в версии 2:
- 'Type trade:' - тип разрешённой торговли (Only BUY, Only SELL, BUY and SELL)
- 'Use time control' - разрешить/запретить временной интервал торговли. Временной интервал задаётся от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'
Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Super Trend Hull Indicator.
Новое в торговом движке:
- на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Сигналы:
Советник сравнивает значения в буфера цвета пользовательского индикатора (сам цвет определить нельзя, а вот сравнить значение в буфера цвета на текущем баре и на предыдущем - можно). Пример сигналов (последовательных) SELL при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10')
Рис.1. Сигналы SELL при работе в режиме 'внутри бара'
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник на индикаторе Stochastic.Super Trend Hull EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Super Trend Hull
Формула индикатора RAVI = 100*(SMA(fastMA) — SMA(slowMA)) / SMA(slowMA)Delete pending orders
Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера