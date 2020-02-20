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Super Trend Hull EA 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5014
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

Этот советник - развитие первой версии ( Super Trend Hull EA )

Новое в версии 2:

  • 'Type trade:' - тип разрешённой торговли (Only BUY, Only SELL, BUY and SELL)
  • 'Use time control' - разрешить/запретить временной интервал торговли. Временной интервал задаётся от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'


Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Super Trend Hull Indicator.

Новое в торговом движке:

  • на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Сигналы:

Советник сравнивает значения в буфера цвета пользовательского индикатора (сам цвет определить нельзя, а вот сравнить значение в буфера цвета на текущем баре и на предыдущем - можно). Пример сигналов (последовательных) SELL при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10')

Super Trend Hull EA 2

Рис.1. Сигналы SELL при работе в режиме 'внутри бара'


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    eaStochastic eaStochastic

    Советник на индикаторе Stochastic.

    Super Trend Hull EA Super Trend Hull EA

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Super Trend Hull

    RAVI RAVI

    Формула индикатора RAVI = 100*(SMA(fastMA) — SMA(slowMA)) / SMA(slowMA)

    Delete pending orders Delete pending orders

    Советник-утилита: при появлении позиции удаляет отложенные ордера