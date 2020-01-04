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Calculated Real Rate - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Реализация индикатора:
Идея описана в статье "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3:
Требуется написать индикатор
- Первая валютная пара
- Вторая валютная пара
- Расчетная пара
- Цена для расчета - Bid/Ask
Пункт 3 не является входным параметром, это просто результат деления курсов из п.1 и п.2, выводится на график для ознакомления.
Принцип действия:
Суть идеи в том, что если взять две валютные пары с одинаковым знаменателем (желательно какие-нибудь популярные), например EUR/USD и GBP/USD, и поделить друг на друга их курсы, то в результате, по правилам деления дробей и после всех сокращений, мы получим курс пары EUR/GBP.
Индикатор рисуется в отдельном окне. Черная вертикальная линия - это текущий момент времени, начиная от нее влево рисуются две кривые:
- одна - рассчитанный курс, на рисунке зеленая,
- другая - реальный курс, на рисунке красная
Расчеты проводятся на каждом тике. Так как один временной промежуток графика индикатора по горизонтали будет занимать намного больше места, чем на самом графике, то нужно как то разграничить временные отрезки. Например если период графика M1, то через каждую минуту на графике индикатора рисовать вертикальные линии.
Ограничение:
Индикатор работает только онлайн. На истории индикатор не отображается.
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