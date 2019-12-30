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TrailingBreakevenKVN - библиотека для MetaTrader 5
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TrailingBreakevenKVN - модуль трейлинга для Мастера MQL5
Данный модуль переводит в безубыток позицию и после этого уже не передвигает Стоп Лосс.
Параметры:
Примечание - оба параметра задаются в pips (1.00045-1.00055=1 pips).
- Trailing Breakeven Stop - минимальный отступ цены от Stop Loss позиции
- Trailing Breakeven Step - уровень безубытка
Как эти параметры работают: как только прибыль позиции станет >= (Trailing Breakeven Stop + Trailing Breakeven Step) переносим Стоп Лосс на Trailing Breakeven Step от цены открытия и больше Стоп Лосс не трогаем (но на всякий случай проверяем - вдруг пользователь вручную сдвинет уровень Стоп Лосс на уровень меньше заданного).
Справка как создать советника в Мастере MQL5.
Главное выполнить последовательность:
1. разместить модуль трейлинга "TrailingBreakevenKVN" в папке [data folser]\MQL5\Include\Expert\Trailing\
2. перезагрузить редактор MetaEditor
3. при создании нового советника выбрать пункт "Советник (сгенерировать)"
4. на этапе подключения модуля трейлинга выберите модуль "Trailing Breakeven KVN"
Модуль трейлинга для Мастера MQL5LeManSystem Static SL EA
Торговая стратегия на основе индикатора LeManSystem
Идея взята из статьи "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3iMA price crossing
Торговая стратегия на пересечении ценой индикатора iMA (Moving Average, MA)