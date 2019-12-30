TrailingBreakevenKVN

Данный модуль переводит в безубыток позицию и после этого уже не передвигает Стоп Лосс.

Параметры:

Как эти параметры работают: как только прибыль позиции станет >= (Trailing Breakeven Stop + Trailing Breakeven Step) переносим Стоп Лосс на Trailing Breakeven Step от цены открытия и больше Стоп Лосс не трогаем (но на всякий случай проверяем - вдруг пользователь вручную сдвинет уровень Стоп Лосс на уровень меньше заданного).