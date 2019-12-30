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TrailingBreakevenKVN - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2094
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
TrailingBreakevenKVN.mqh (20.13 KB) просмотр
TrailingKVN EA Master MQL5.mq5 (15.84 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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TrailingBreakevenKVN - модуль трейлинга для  Мастера MQL5

Данный модуль переводит в безубыток позицию и после этого уже не передвигает Стоп Лосс.

Параметры:

Примечание - оба параметра задаются в pips (1.00045-1.00055=1 pips).

  • Trailing Breakeven Stop - минимальный отступ цены от Stop Loss позиции
  • Trailing Breakeven Step - уровень безубытка

Как эти параметры работают: как только прибыль позиции станет >= (Trailing Breakeven Stop + Trailing Breakeven Step) переносим Стоп Лосс на Trailing Breakeven Step от цены открытия и больше Стоп Лосс не трогаем (но на всякий случай проверяем - вдруг пользователь вручную сдвинет уровень Стоп Лосс на уровень меньше заданного).


    Справка как создать советника в Мастере MQL5.

    Главное выполнить последовательность:

    1. разместить модуль трейлинга "TrailingBreakevenKVN" в папке [data folser]\MQL5\Include\Expert\Trailing\

    2. перезагрузить редактор MetaEditor

    3. при создании нового советника выбрать пункт "Советник (сгенерировать)"

    4. на этапе подключения модуля трейлинга выберите модуль "Trailing Breakeven KVN"

    TrailingBreakevenKVN


      TrailingKVN TrailingKVN

      Модуль трейлинга для Мастера MQL5

      LeManSystem Static SL EA LeManSystem Static SL EA

      Торговая стратегия на основе индикатора LeManSystem

      Calculated Real Rate Calculated Real Rate

      Идея взята из статьи "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3

      iMA price crossing iMA price crossing

      Торговая стратегия на пересечении ценой индикатора iMA (Moving Average, MA)