TrailingKVN

Стратегия по пользовательскому индикатору TDI

Торговая стратегия на основе индикатора LeManSystem

Модуль трейлинга для Мастера MQL5. Перенос в безубыток

Идея взята из статьи "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3