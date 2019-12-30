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TrailingKVN - библиотека для MetaTrader 5
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TrailingKVN - модуль трейлинга для Мастера MQL5
Данный модуль выполняет трейлинг только прибыльных позиций.
Параметры:
Примечание - оба параметра задаются в pips (1.00045-1.00055=1 pips).
- Trailing Stop - минимальный отступ цены от Stop Loss позиции
- Trailing Step
Справка как создать советника в Мастере MQL5.
Главное выполнить последовательность:
1. разместить модуль трейлинга "TrailingKVN" в папке [data folser]\MQL5\Include\Expert\Trailing\
2. перезагрузить редактор MetaEditor
3. при создании нового советника выбрать пункт "Советник (сгенерировать)"
4. на этапе подключения модуля трейлинга выберите модуль "Trailing KVN"
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Идея взята из статьи "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3