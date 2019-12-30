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TrailingKVN - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1797
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
TrailingKVN.mqh (17.87 KB) просмотр
TrailingKVN EA Master MQL5.mq5 (14.9 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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TrailingKVN - модуль трейлинга для  Мастера MQL5

Данный модуль выполняет трейлинг только прибыльных позиций. 

Параметры:

Примечание - оба параметра задаются в pips (1.00045-1.00055=1 pips).

  • Trailing Stop - минимальный отступ цены от Stop Loss позиции
  • Trailing Step

TrailingKVN

    Справка как создать советника в Мастере MQL5.

    Главное выполнить последовательность:

    1. разместить модуль трейлинга "TrailingKVN" в папке [data folser]\MQL5\Include\Expert\Trailing\

    2. перезагрузить редактор MetaEditor

    3. при создании нового советника выбрать пункт "Советник (сгенерировать)"

    4. на этапе подключения модуля трейлинга выберите модуль "Trailing KVN"

    TrailingKVN


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    Идея взята из статьи "Как составить Техническое задание при заказе индикатора", Пример №3