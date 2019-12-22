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Grid Semiautomat Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Идея торговой стратегии
Торговая панель "Grid Semiautomat Panel" является полуавтоматическим советником. Панель построена на базе класса комбинированного элемента управления CDialog. Позволяет постепенно создавать сетку из позиций с определённым шагом.
Элементы управления на панели скомпонованы в четыре зоны:
- "Money" - информационный блок: выводится информация по Балансу, Средствам, Марже и Свободной Марже.
- "Manual Close" - блок ручного закрытия позиций. В данном блоке расположены три кнопки для ручного закрытия: всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех позиций BUY и SELL. На каждой кнопке выводится прибыль всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех позиций BUY и SELL соответственно. Кнопки после нажатия не фиксируются в нажатом положении.
- "Auto Close" - блок автоматического закрытия позиций при достижении заданной прибыли (прибыль задаётся в полях ввода над кнопками). В данном блоке кнопки после нажатия фиксируются в нажатом положении и таким образом информируют о включённом режиме.
- "Manual Open" - блок ручного открытия позиции заданным объёмом и задания шага сетки для позиций BUY и SELL. Кнопки после нажатия фиксируются в нажатом положении. Как работает этот блок: после нажатия кнопки проверяется есть ли сетка. Если сетки нет - тогда открывается позиция заданным объёмом и запоминается цена. Советник начинает отслеживать момент когда цена пройдёт заданный шаг и откроет позицию.
Рис. 1. Общий вид
Как работать с панелью:
- Первый запуск - панель первый раз запускается на данном символе. Кнопки " Auto Close Buys", "Auto Close Sells", "Auto Close All", "Buy" и "Sell" не нажаты. В поле ввода " Lot" и "Step" выставляются параметры и наживается кнопка "Buy" или/и "Sell" - соответственно открывается позиция и советник начинает ожидать момента, когда цена пройдёт расстояние " Step" и в этот момент открывает новую позицию. После этого советник снова переходит в ожидание, когда цена пройдёт расстояние "Step".
В процессе работы можно или вручную закрывать позиции (при помощи кнопок в блоке " Manual Close") или выставить автоматическое отслеживание прибыли (поля ввода и кнопки в блоке " Auto Close").
- "Manual Close" - блок ручного закрытия позиций. В данном блоке расположены три кнопки для ручного закрытия: всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех пози
Рис. 2. Интерфейс
Скрипт выгружает в общую папку даты и время новостей по определенной валюте. Используется календарь с этого ресурса.Price Impulse 2
Доработка первой версии "Price Impulse". Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.
Индикатор на основе разницы значений iMA (Moving Average, MA) на двух соседних барах. Используется стиль рисования DRAW_COLOR_ARROWTwo Adjacent Bars EA
Стратегия на базе пользовательского индикатора "Two Adjacent Bars"