Идея торговой стратегии

Торговая панель "Grid Semiautomat Panel" является полуавтоматическим советником. Панель построена на базе класса комбинированного элемента управления CDialog. Позволяет постепенно создавать сетку из позиций с определённым шагом.

Элементы управления на панели скомпонованы в четыре зоны:

" Money " - информационный блок: выводится информация по Балансу, Средствам, Марже и Свободной Марже. " Manual Close " - блок ручного закрытия позиций. В данном блоке расположены три кнопки для ручного закрытия: всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех позиций BUY и SELL. На каждой кнопке выводится прибыль всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех позиций BUY и SELL соответственно. Кнопки после нажатия не фиксируются в нажатом положении. " Auto Close " - блок автоматического закрытия позиций при достижении заданной прибыли (прибыль задаётся в полях ввода над кнопками). В данном блоке кнопки после нажатия фиксируются в нажатом положении и таким образом информируют о включённом режиме. " Manual Open " - блок ручного открытия позиции заданным объёмом и задания шага сетки для позиций BUY и SELL. Кнопки после нажатия фиксируются в нажатом положении. Как работает этот блок: после нажатия кнопки проверяется есть ли сетка. Если сетки нет - тогда открывается позиция заданным объёмом и запоминается цена. Советник начинает отслеживать момент когда цена пройдёт заданный шаг и откроет позицию.





Рис. 1. Общий вид





Как работать с панелью:

Первый запуск - панель первый раз запускается на данном символе. Кнопки " Auto Close Buys", "Auto Close Sells", "Auto Close All", "Buy" и "Sell" не нажаты. В поле ввода " Lot" и "Step" выставляются параметры и наживается кнопка "Buy" или/и "Sell" - соответственно открывается позиция и советник начинает ожидать момента, когда цена пройдёт расстояние " Step" и в этот момент открывает новую позицию. После этого советник снова переходит в ожидание, когда цена пройдёт расстояние "Step".

В процессе работы можно или вручную закрывать позиции (при помощи кнопок в блоке " Manual Close ") или выставить автоматическое отслеживание прибыли (поля ввода и кнопки в блоке " Auto Close ").

" Manual Close " - блок ручного закрытия позиций. В данном блоке расположены три кнопки для ручного закрытия: всех позиций BUY, всех позиций SELL и всех пози