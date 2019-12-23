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Two Adjacent Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор берёт разницу значения индикатора iMA (Moving Average, MA) на двух соседних барах. Параметры iMA задаются в:
- MA: averaging period - период усреднения
- MA: horizontal shift - смещение индикатора
- MA: smoothing type - тип усреднения индикатора
- MA: type of price - тип цены
если разница между текущим и предыдущим баром положительная - рисуется значок по цене Low, если отрицательная - по цене High.
Grid Semiautomat Panel
Торговая панель (полуавтоматический советник) на базе класса комбинированного элемента управления CDialog. Выставление сетки позицийCalendar
Скрипт выгружает в общую папку даты и время новостей по определенной валюте. Используется календарь с этого ресурса.
Two Adjacent Bars EA
Стратегия на базе пользовательского индикатора "Two Adjacent Bars"iAlligator Trend
Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator). Не более одной сделки на бар