Two Adjacent Bars

Идея индикатора

Индикатор берёт разницу значения индикатора iMA (Moving Average, MA) на двух соседних барах. Параметры iMA задаются в:

MA: averaging period - период усреднения

MA: horizontal shift - смещение индикатора

MA: smoothing type - тип усреднения индикатора

MA: type of price - тип цены

если разница между текущим и предыдущим баром положительная - рисуется значок по цене Low, если отрицательная - по цене High.







