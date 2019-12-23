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Индикаторы

Two Adjacent Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2449
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор берёт разницу значения индикатора iMA (Moving Average, MA) на двух соседних барах. Параметры iMA задаются в:

  • MA: averaging period - период усреднения
  • MA: horizontal shift - смещение индикатора 
  • MA: smoothing type - тип усреднения индикатора
  • MA: type of price - тип цены

если разница между текущим и предыдущим баром положительная - рисуется значок по цене Low, если отрицательная - по цене High.

Two Adjacent Bars


    Grid Semiautomat Panel Grid Semiautomat Panel

    Торговая панель (полуавтоматический советник) на базе класса комбинированного элемента управления CDialog. Выставление сетки позиций

    Calendar Calendar

    Скрипт выгружает в общую папку даты и время новостей по определенной валюте. Используется календарь с этого ресурса.

    Two Adjacent Bars EA Two Adjacent Bars EA

    Стратегия на базе пользовательского индикатора "Two Adjacent Bars"

    iAlligator Trend iAlligator Trend

    Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator). Не более одной сделки на бар