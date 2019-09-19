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IPMSD indices MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Задача данного индикатора упростить описание поведения рынка для алгоритмов. Например он может служить фильтром при открытии позиции и/или автоматическому подбору торговых инструментов, наиболее подходящих для советника на основе его стратегии/стратегий
1) Imbalance index или индекс дисбаланса
Значения Imbalance index это соотношение между повышением и понижением цены
Для примера, если на какой либо свече:
- разница между High и Open будет 3
- разница между Open и Low будет 2
- то значение Imbalance index (при периоде 1) будет равно 3 / 2 - 1 = 0,5
* Если хотите сделать так чтобы визуально отображались только нужные переменные - остальным переменным нужно присвоить по два цвета NONE
2) Phase index или индекс вероятности направления цены следующего бара, в том же направлении что и предыдущий бар
Значения Phase index это соотношение максимальной разницы между High и Low двух баров к величине их пересечения
Для примера, если:
- Цена High первого бара - 1,5075
- Цена High второго бара - 1,5050
- Цена Low первого бара - 1,5025
- Цена Low второго бара - 1,5000
- То значение Phase index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5025) / (1,5075 - 1,5000) = 0,33
3) Movement index или индекс ускорения / замедления скорости хода цены
Значения Movement index это соотношение максимальной разницы между High и Low к суме баров между High и Low в рамках периода
Для примера, если:
- Цена High первого бара - 1,5075
- Цена High второго бара - 1,5050
- Цена Low первого бара - 1,5025
- Цена Low второго бара - 1,5000
- То значение Movement index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) = 0,75
4) Stability index или индекс шума рынка (насколько относительно длинные хвосты у свечей / пин-бары)
Значения Stability index это соотношение тела свечи к длине хвоста свечи
Для примера, если:
- High - 1.5060
- Open - 1.5050
- Close - 1.5010
- Low - 1.5000
- То значение Stability index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5010) / (1,5060 - 1,5050 + 1,5010 - 1,5000) - 1 = 1,0
5) Density index или индекс плотности рынка (есть ли гэпы)
Значения Density index это соотношение сумы баров между High и Low к максимальной разнице между High и Low в рамках периода
Для примера, если:
- Цена High первого бара - 1,5075
- Цена High второго бара - 1,5050
- Цена Low первого бара - 1,5025
- Цена Low второго бара - 1,5000
- То значение Density index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5000) - 1 = 0,33
Входные параметры:
- ... Period - период индекса
- ... Slowing - замедление индекса
- ... Method - метод замедления индекса
- ... Normalization - уровень нормализации индекса (подробней смотрите ниже)
- ... Shift - смещение индекса
Что такое Normalization или уровень нормализации индекса а также для чего он нужен?
Всё дело в том что разные индексы на разных рынках могут принимать разную величину, и в таком случае какие либо изменения одного индекса становятся визуально незаметны из-за того что другой индекс в 10 больше него (как на рисунке 8). После того как для Imbalance index уровень нормализации был изменён на 0,1 картинка изменилась в лучшую сторону (как на рисунке 9)
Здесь приведены две функции для выключения и перезагрузки компьютера.Two steps gain One step SL
Открытие позиций на определённом расстоянии (два шага) с наращиванием объёмов и переносом Стоп лосс (один шаг)
На основе рассчитанной разницы между индикаторами iMA (Moving Average, MA)iMA MAP EA
Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period