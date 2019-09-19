Задача данного индикатора упростить описание поведения рынка для алгоритмов. Например он может служить фильтром при открытии позиции и/или автоматическому подбору торговых инструментов, наиболее подходящих для советника на основе его стратегии/стратегий









1) Imbalance index или индекс дисбаланса



Значения Imbalance index это соотношение между повышением и понижением цены



Для примера, если на какой либо свече:

разница между High и Open будет 3

разница между Open и Low будет 2

то значение Imbalance index (при периоде 1) будет равно 3 / 2 - 1 = 0,5









* Если хотите сделать так чтобы визуально отображались только нужные переменные - остальным переменным нужно присвоить по два цвета NONE









2) Phase index или индекс вероятности направления цены следующего бара, в том же направлении что и предыдущий бар



Значения Phase index это соотношение максимальной разницы между High и Low двух баров к величине их пересечения



Для примера, если:

Цена High первого бара - 1,5075



Цена High второго бара - 1,5050



Цена Low первого бара - 1,5025



Цена Low второго бара - 1,5000



То значение Phase index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5025) / (1,5075 - 1,5000) = 0,33









3) Movement index или индекс ускорения / замедления скорости хода цены









Значения Movement index это соотношение максимальной разницы между High и Low к суме баров между High и Low в рамках периода



Для примера, если: Цена High первого бара - 1,5075



Цена High второго бара - 1,5050



Цена Low первого бара - 1,5025



Цена Low второго бара - 1,5000



То значение Movement index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) = 0,75









4) Stability index или индекс шума рынка (насколько относительно длинные хвосты у свечей / пин-бары)





Значения Stability index это соотношение тела свечи к длине хвоста свечи





Для примера, если: High - 1.5060

Open - 1.5050

Close - 1.5010

Low - 1.5000

То значение Stability index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5010) / (1,5060 - 1,5050 + 1,5010 - 1,5000) - 1 = 1,0









5) Density index или индекс плотности рынка (есть ли гэпы)





Значения Density index это соотношение сумы баров между High и Low к максимальной разнице между High и Low в рамках периода



Для примера, если: Цена High первого бара - 1,5075

Цена High второго бара - 1,5050

Цена Low первого бара - 1,5025

Цена Low второго бара - 1,5000

То значение Density index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5000) - 1 = 0,33









Входные параметры:

... Period - период индекса

период индекса ... Slowing - замедление индекса

замедление индекса ... Method - метод замедления индекса

метод замедления индекса ... Normalization - уровень нормализации индекса (подробней смотрите ниже)

уровень нормализации индекса (подробней смотрите ниже) ... Shift - смещение индекса





Что такое Normalization или уровень нормализации индекса а также для чего он нужен?





Всё дело в том что разные индексы на разных рынках могут принимать разную величину, и в таком случае какие либо изменения одного индекса становятся визуально незаметны из-за того что другой индекс в 10 больше него (как на рисунке 8). После того как для Imbalance index уровень нормализации был изменён на 0,1 картинка изменилась в лучшую сторону (как на рисунке 9)



