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Индикаторы

IPMSD indices MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

5 (8)
8 кодов 1 тема 333 комментария
Просмотров:
3871
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Задача данного индикатора упростить описание поведения рынка для алгоритмов. Например он может служить фильтром при открытии позиции и/или автоматическому подбору торговых инструментов, наиболее подходящих для советника на основе его стратегии/стратегий



1) Imbalance index или индекс дисбаланса

Рис.1 Imbalance index


Значения Imbalance index это соотношение между повышением и понижением цены


Для примера, если на какой либо свече:

  • разница между High и Open будет 3
  • разница между Open и Low будет 2
  • то значение Imbalance index (при периоде 1) будет равно 3 / 2 - 1 = 0,5



* Если хотите сделать так чтобы визуально отображались только нужные переменные - остальным переменным нужно присвоить по два цвета NONE

Рис.2 Установка цветов NONE



2) Phase index или индекс вероятности направления цены следующего бара, в том же направлении что и предыдущий бар

Рис.3 Phase index


Значения Phase index это соотношение максимальной разницы между High и Low двух баров к величине их пересечения


Для примера, если:

    • Цена High первого бара - 1,5075
    • Цена High второго бара - 1,5050
    • Цена Low первого бара - 1,5025
    • Цена Low второго бара - 1,5000
    • То значение Phase index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5025) / (1,5075 - 1,5000) = 0,33



    3) Movement index или индекс ускорения / замедления скорости хода цены

    Рис.4 Movement index


    Значения Movement index это соотношение максимальной разницы между High и Low к суме баров между High и Low в рамках периода


    Для примера, если:

      • Цена High первого бара - 1,5075
      • Цена High второго бара - 1,5050
      • Цена Low первого бара - 1,5025
      • Цена Low второго бара - 1,5000
      • То значение Movement index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) = 0,75



    4) Stability index или индекс шума рынка (насколько относительно длинные хвосты у свечей / пин-бары)

    Рис.5 Stability index


    Значения Stability index это соотношение тела свечи к длине хвоста свечи


    Для примера, если:

    • High - 1.5060
    • Open - 1.5050
    • Close - 1.5010
    • Low - 1.5000
    • То значение Stability index (при периоде 1) будет равно (1,5050 - 1,5010) / (1,5060 - 1,5050 + 1,5010 - 1,5000)  - 1 = 1,0



    5) Density index или индекс плотности рынка (есть ли гэпы)

    Рис.6 Density index на ликвидном рынке Рис.7 Density index на не ликвидном рынке


    Значения Density index это соотношение сумы баров между High и Low к максимальной разнице между High и Low в рамках периода


    Для примера, если:

    • Цена High первого бара - 1,5075
    • Цена High второго бара - 1,5050
    • Цена Low первого бара - 1,5025
    • Цена Low второго бара - 1,5000
    • То значение Density index (при периоде 2) будет равно (1,5075 - 1,5025 + 1,5050 - 1,5000) / (1,5075 - 1,5000) - 1 = 0,33



    Входные параметры:

    • ... Period - период индекса
    • ... Slowing - замедление индекса
    • ... Method - метод замедления индекса
    • ... Normalization - уровень нормализации индекса (подробней смотрите ниже)
    • ... Shift - смещение индекса



    Что такое Normalization или уровень нормализации индекса а также для чего он нужен?


    Рис.8 Все индексы с уровнем нормализации 1 Рис.9 Индексы после нормализации


    Всё дело в том что разные индексы на разных рынках могут принимать разную величину, и в таком случае какие либо изменения одного индекса становятся визуально незаметны из-за того что другой индекс в 10 больше него (как на рисунке 8). После того как для Imbalance index уровень нормализации был изменён на 0,1 картинка изменилась в лучшую сторону (как на рисунке 9)


    Выключение компьютера Выключение компьютера

    Здесь приведены две функции для выключения и перезагрузки компьютера.

    Two steps gain One step SL Two steps gain One step SL

    Открытие позиций на определённом расстоянии (два шага) с наращиванием объёмов и переносом Стоп лосс (один шаг)

    iMA Multi Averaging Period iMA Multi Averaging Period

    На основе рассчитанной разницы между индикаторами iMA (Moving Average, MA)

    iMA MAP EA iMA MAP EA

    Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period