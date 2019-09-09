One time Two positions

Идея торговой стратегии

Советник один раз в день открывает одну позицию BUY и одну позицию SELL. У каждой позиции свои индивидуальные настройки Стоп лосс и Тейк профит. Позиции открываются во время Start Hour::Start Minute, при этом не забываем Use time control поставить в "true". Если Use time control поставить в "false", то первый раз после запуска советник сразу выставит две позиции, а потом будет выставлять их в начале каждого торгового дня.

Параметры по-умолчанию показывают лучший результат на USDJPY:









Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit (для BUY это BUY: Stop Loss и BUY: Take Profit, а для SELL это SELL: Stop Loss и SELL: Take Profit) и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.