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Советники

One time Two positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2113
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник один раз в день открывает одну позицию BUY и одну позицию SELL. У каждой позиции свои индивидуальные настройки Стоп лосс и Тейк профит. Позиции открываются во время  Start Hour::Start Minute, при этом не забываем Use time control поставить в "true". Если Use time control поставить в "false", то первый раз после запуска советник сразу выставит две позиции, а потом будет выставлять их в начале каждого торгового дня.

Параметры по-умолчанию показывают лучший результат на USDJPY:

One time Two positions


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit (для BUY это BUY: Stop Loss и BUY: Take Profit, а для SELL это SELL: Stop Loss и SELL: Take Profit) и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    iRVI Two TimeFrames iRVI Two TimeFrames

    Стратегия на основе индикаторов iRVI (Relative Vigor Index, RVI) с двух таймфреймов

    Martingale Oscillator Martingale Oscillator

    Торговая стратегия на основе осциллятора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Мартингейл

    MACD OsMA MACD OsMA

    Индикаторы MACD и OsMA в одном окне

    Channel Three iMA Channel Three iMA

    Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)