Martingale Oscillator

Идея торговой стратегии

Советник использует сигналы осциллятора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) для входа. По этому же индикатору определяется направление тренда. При наличии накопленного убытка включается мартингейл - объём последующих позиций в серии увеличивается.





Тренд по значениям осциллятора можно настраивать по трём параметрам:

Trend: Start position - номер бара от которого начинается расчёт (как правило это или бар #0 или бар #1)

- номер бара от которого начинается расчёт (как правило это или бар #0 или бар #1) Trend: Count to copy - количество баров для определения тренда

- количество баров для определения тренда Trend: Directivity percentage - процент направленности в тренде (например в тренде пять баров, четыре из них показывают тренд - это составляет 80%, при заданном проценте направленности 81% такой тренд будет принят в расчёт)

Параметр "Next Knee: Step" - шаг последующих колен: если задать шаг положительный - значит открытие только по тренду, а если задать шаг отрицательный - открытия будут против тренда.

Первая позиция из серии всегда открывается по тренду. Все остальные позиции серии будут открываться в том-же направлении. Например тренд был определен как "Trend UP" и была открыта первая позиция BUY, значит далее будет учитываться только сигнал "Trend UP" и соответственно следующие позиции серии будут тоже только BUY.

Исключение из правила: если параметр "Next Knee: Step" отрицательный: пусть тренд был определен как "Trend UP" и открыта первая позиция BUY, а вот следующие позиции серии, хотя и будут BUY, но будут открываться только по сигналу тренда "Trend DOWN".

Шаг между позициями. Первая позиция в серии открывается сразу по рынку, а вот следующие позиции могут быть открыты на расстоянии не меньше, чем Next Knee: Step. Причём нет жёсткого правила открывать всё выше и выше или наоборот открывать все ниже и ниже - главное это абсолютное минимальное расстояние от последней отрытой позиции.

Закрытие всех позиций. Если в серии одна позиция, то она может быть закрыта или по сработавшему Тейк профит или если прибыль сравнялась или превысила " Minimum Profit". При наличии в серии двух и более позиций эти позиции могут быть закрыты только если их прибыль сравнялась или превысила " Minimum Profit". Также все позиции будут принудительно закрыты и торговля прекратится если убыток превысит "Maximum Lossing".

Параметр "Maximum number of positions" и "Maximum position volume" - ограничение на максимальное количество открытых позиций и на максимальный объём позиции.

Параметр "Lot Coefficient" - коэффициент лотности применяется если есть накопленный убыток.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.