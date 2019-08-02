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Индикаторы

Сбор данных - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
5425
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Screenshot_2.png (36.39 KB)
Screenshot_1.png (28.49 KB)
Stage.mq4 (66.62 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сбор статистики, которая записывается в csv файл. Стат

Двигаем мышью посередине вверх окна. Всплывают кнопки управления.

Отрисовываем только на графиках M5, H1, D1. Нажимаем Insert, потом Save.

ex

Имеем далее, уже в Excel:

1 столбик - порядковый номер,

2 столбик - TF

3, 4 столбики - начальная/конечная дата в формате MT4

5, 6 столбик - начальные/конечные значения котировок.

7 столбик - цифра 1 - соответствует накоплению, 2 - распр.

Буду рад ответить на любые комменты. Удачи!!! :)

Желательно обосновывать что не понравилось, нежели просто так ставить низкую оценку. Хотя может настроение не то и или по жизни как-то всё криво. В любом случае пойму.

    ReopeningAfterTP ReopeningAfterTP

    Советник открывает лимитный ордер на месте только что закрытого прибыльного ордера. Все параметры, лот SL, TP и направление идентичны закрытому.

    CTimeSession CTimeSession

    Универсальный класс для проверки разрешенного для торговли времени

    Пример функции, определяющей цену на границах равноудаленного канала Пример функции, определяющей цену на границах равноудаленного канала

    Функция, вычисляющая цены на границах равноудаленного канала OBJ_CHANNEL

    BreakOut space center projection BreakOut space center projection

    Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.