Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Сбор данных - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5425
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сбор статистики, которая записывается в csv файл.
Двигаем мышью посередине вверх окна. Всплывают кнопки управления.
Отрисовываем только на графиках M5, H1, D1. Нажимаем Insert, потом Save.
Имеем далее, уже в Excel:
1 столбик - порядковый номер,
2 столбик - TF
3, 4 столбики - начальная/конечная дата в формате MT4
5, 6 столбик - начальные/конечные значения котировок.
7 столбик - цифра 1 - соответствует накоплению, 2 - распр.
Буду рад ответить на любые комменты. Удачи!!! :)
Желательно обосновывать что не понравилось, нежели просто так ставить низкую оценку. Хотя может настроение не то и или по жизни как-то всё криво. В любом случае пойму.
Советник открывает лимитный ордер на месте только что закрытого прибыльного ордера. Все параметры, лот SL, TP и направление идентичны закрытому.CTimeSession
Универсальный класс для проверки разрешенного для торговли времени
Функция, вычисляющая цены на границах равноудаленного канала OBJ_CHANNELBreakOut space center projection
Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.