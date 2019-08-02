Сбор статистики, которая записывается в csv файл.

Двигаем мышью посередине вверх окна. Всплывают кнопки управления.

Отрисовываем только на графиках M5, H1, D1. Нажимаем Insert, потом Save.

Имеем далее, уже в Excel:

1 столбик - порядковый номер,

2 столбик - TF

3, 4 столбики - начальная/конечная дата в формате MT4

5, 6 столбик - начальные/конечные значения котировок.

7 столбик - цифра 1 - соответствует накоплению, 2 - распр.

Буду рад ответить на любые комменты. Удачи!!! :)

Желательно обосновывать что не понравилось, нежели просто так ставить низкую оценку. Хотя может настроение не то и или по жизни как-то всё криво. В любом случае пойму.