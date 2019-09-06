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Doubling per year - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1603
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

При помощи индикаторов iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator) с таймфрейма H1 советник ловит разворот тренда. На таймфрейме H1 ждём ситуацию, когда образуется первый фрактал после пробоя Alligator. 

Например на рисунке ниже цена пробила индикатор Alligator и на 1.09787 появился первый фрактал после пробития:

Doubling per year

(кстати пробой вверх аннулирует предыдущие пробои). Дальше на таймфрейме D1 ожидаем когда цена преодолеет цену фрактала 1.09787 -> это будет сигналом к открытию позиции BUY.

Сигнал на открытие SELL зеркальный: ожидаем первый фрактал после пробоя Alligator вниз.

Когда позиция закрывается по Стоп лосс или Тейк профит советник начинает новый цикл ожидания пробития Alligator.

Пример открытия двух позиций:

Doubling per year


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      iMACD Divergence iMACD Divergence

      Торговая стратегия основанная на описке дивергенции индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и цены

      MACD Accuracy MACD Accuracy

      Модификация индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - теперь в параметрах можно задавать точность отображения значений индикатора

      Martingale Oscillator Martingale Oscillator

      Торговая стратегия на основе осциллятора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Мартингейл

      iRVI Two TimeFrames iRVI Two TimeFrames

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