В индикаторе "MACD Accuracy" можно управлять точностью отображения значений - точность задаётся в параметре Accuracy. Идея ввода точности - немного загрубить показания индикатора, чтобы можно было более правильно находить минимумы или максимумы путём сравнения значений соседних баров.

В названии индикатора отображается "Accuracy" и значение:



