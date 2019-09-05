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Индикаторы

MACD Accuracy - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2633
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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В индикаторе "MACD Accuracy" можно управлять точностью отображения значений - точность задаётся в параметре Accuracy. Идея ввода точности - немного загрубить показания индикатора, чтобы можно было более правильно находить минимумы или максимумы путём сравнения значений соседних баров.

В названии индикатора отображается "Accuracy" и значение:

MACD Accuracy

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