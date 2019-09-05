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MACD Accuracy - индикатор для MetaTrader 5
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В индикаторе "MACD Accuracy" можно управлять точностью отображения значений - точность задаётся в параметре Accuracy. Идея ввода точности - немного загрубить показания индикатора, чтобы можно было более правильно находить минимумы или максимумы путём сравнения значений соседних баров.
В названии индикатора отображается "Accuracy" и значение:
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