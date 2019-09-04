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Советники

Trading in Equidistant Channel - эксперт для MetaTrader 5

alecask
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2084
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Владимир Корякин

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговля строится на основе графического объекта "Равноудалённый канал" Equidistant Channel - этот объект строится вручную на графике. После построения нужно соблюсти такие условия: имя объекта должно совпадать с параметром " Channel Name",  линия канала с точками time1 и time2 должна находится НАД линией с точкой time3:

Trading in Equidistant Channel

Советник при запуске создаёт графический объект "Кнопка" с именем "Button" (имя кнопки используется по-умолчанию и во входные параметры не выносится). При клике на кнопке поочерёдно отображается надпись:

  • "Start" - советник находится на паузе (кнопка в состоянии "отжата")
  • "Pause" - советник работает (кнопка в состоянии "нажата")

При нажатии на кнопку (надпись на кнопке "Pause" - советник работает) советник строит четыре трендовые линии - эти линии используются для задания уровня Stop Loss и для генерации торгового сигнала. Линии задающие Стоп Лосс рисуются на расстоянии  Channel Stop Loss, а сигнальные линии для открытия позиции - на расстоянии Channel Open.  Направление торговли определяется автоматически по наклону между точками time1 и time2.

Торговые сигналы:

Пример сигналов на открытие Sell позиций.

Канал наклонён вниз - советник находится в режиме "Only Sell" - открывает только Sell позиции. Ожидаем, что на предыдущем баре цена касалась линии с точками  time1 и time2, а на текущем баре опустилась ниже линии "Open Sell":

Trading in Equidistant Channel

Buy позиции открываются аналогично: только наклон канала должен быть вверх и сигнальной линей будет выступать линия с точкой   time3.


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    iMA Divergence iMA Divergence

    Торговая стратегия на поиске дивергенции между ценой и трендовым индикатором iMA (Moving Average, MA)

    Alert Position Open Alert Position Open

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

    MACD Accuracy MACD Accuracy

    Модификация индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - теперь в параметрах можно задавать точность отображения значений индикатора

    iMACD Divergence iMACD Divergence

    Торговая стратегия основанная на описке дивергенции индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и цены