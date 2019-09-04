Trading in Equidistant Channel

Автор идеи - Владимир Корякин

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговля строится на основе графического объекта "Равноудалённый канал" - этот объект строится вручную на графике. После построения нужно соблюсти такие условия: имя объекта должно совпадать с параметром " Channel Name", линия канала с точками time1 и time2 должна находится НАД линией с точкой time3:





Советник при запуске создаёт графический объект "Кнопка" с именем "Button" (имя кнопки используется по-умолчанию и во входные параметры не выносится). При клике на кнопке поочерёдно отображается надпись:

"Start" - советник находится на паузе (кнопка в состоянии "отжата")

"Pause" - советник работает (кнопка в состоянии "нажата")

При нажатии на кнопку (надпись на кнопке "Pause" - советник работает) советник строит четыре трендовые линии - эти линии используются для задания уровня Stop Loss и для генерации торгового сигнала. Линии задающие Стоп Лосс рисуются на расстоянии Channel Stop Loss, а сигнальные линии для открытия позиции - на расстоянии Channel Open. Направление торговли определяется автоматически по наклону между точками time1 и time2.

Торговые сигналы:

Пример сигналов на открытие Sell позиций.

Канал наклонён вниз - советник находится в режиме "Only Sell" - открывает только Sell позиции. Ожидаем, что на предыдущем баре цена касалась линии с точками time1 и time2, а на текущем баре опустилась ниже линии "Open Sell":





Buy позиции открываются аналогично: только наклон канала должен быть вверх и сигнальной линей будет выступать линия с точкой time3.





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.