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Two Rivers EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник работает по пользовательскому индикатору Two Rivers.
Проверка сигнала проводится только в момент рождения нового бара - проверяется наличие стрелок в индикаторе (проверяются индикаторный буфер "Up" и "Down"). При обнаружении сигнала выставляется отложенный Stop ордер на расстоянии Indent от стрелки.
Входные параметры индикатора:
- MA's: averaging period - период усреднения обоих
- MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
- MA's: smoothing type - тип сглаживания
Советник рекомендуется запускать на таймфреймах H1 и больше.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Сигнальный индикатора на основе двух индикаторов iMA (Moving Average)Morning Rollback
Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позицииiMA Divergence
Торговая стратегия на поиске дивергенции между ценой и трендовым индикатором iMA (Moving Average, MA)