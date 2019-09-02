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Two Rivers EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1673
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Two Rivers EA.mq5 (90.65 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Two Rivers.mq5 (17.27 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея торговой стратегии

Советник работает по пользовательскому индикатору Two Rivers.

Two Rivers

Проверка сигнала проводится только в момент рождения нового бара - проверяется наличие стрелок в индикаторе (проверяются индикаторный буфер "Up" и "Down"). При обнаружении сигнала выставляется отложенный Stop ордер на расстоянии Indent от стрелки.

Входные параметры индикатора:

  • MA's: averaging period - период усреднения обоих 
  • MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
  • MA's: smoothing type - тип сглаживания 

Советник рекомендуется запускать на таймфреймах H1 и больше.


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в  Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Two Rivers Two Rivers

    Сигнальный индикатора на основе двух индикаторов iMA (Moving Average)

    Morning Rollback Morning Rollback

    Торговая система на утреннем откате. Запрет работы в понедельник и пятницу. Закрытие всех позиций при переходе с четверга на пятницу.

    Alert Position Open Alert Position Open

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

    iMA Divergence iMA Divergence

    Торговая стратегия на поиске дивергенции между ценой и трендовым индикатором iMA (Moving Average, MA)