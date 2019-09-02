Идея торговой стратегии

Советник работает по пользовательскому индикатору Two Rivers.

Проверка сигнала проводится только в момент рождения нового бара - проверяется наличие стрелок в индикаторе (проверяются индикаторный буфер "Up" и "Down"). При обнаружении сигнала выставляется отложенный Stop ордер на расстоянии Indent от стрелки.

Входные параметры индикатора:

MA's: averaging period - период усреднения обоих

- период усреднения обоих MA's: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали

- смещение индикатора по горизонтали MA's: smoothing type - тип сглаживания

Советник рекомендуется запускать на таймфреймах H1 и больше.





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.