Идея торговой стратегии

Работа БЕЗ Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. - закрытие позиций и удаление отложенных ордеров по достижении прибыли Minimum Profit.

Торговый сигналы получаем с индикатора iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Торговый сигнал строится на основе главного фильтра и уточняющего сигнала.

Главный фильтр:

ADX на баре #ADX: Current Bar выше заданного уровня ADX: Level

Уточняющий сигнал:

"+DI" поднялся выше "-DI" -> Сигнал на открытие позиции BUY

"+DI" опускается ниже "-DI" -> Сигнал на открытие позиции SELL

По умолчанию ADX: Current Bar равен "0" и ADX: Level равен "40.0"





Уточнение исполнения торгового сигнала

Исполнение торгового сигнала на основе главного фильтра и уточняющего сигнала подразумевает отсутствие позиций и автоматическое удаление отложенных ордеров.

Пример: поступил сигнал на открытие позиции BUY - этот сигнал будет взят на исполнение только если в рынке нет ни BUY, ни SELL позиций открытых данным советником. Перед исполнением все отложенные ордера (размещённые данным советником) будут удалены.





Уточнение торговой стратегии (размещение отложенных ордеров)

Сразу с торговым приказом на открытие позиции размещается защитный отложенный ордер и сетка отложенных ордеров. Тип защитного ордера задаётся в XXXX Protective Pending Order: Type (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Отступ от текущей цены задаётся в Protective Pending Order: Indent .

Сетка настраивается при помощи: XXXX Grid Pending Order: Type (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Отступ первого отложенного ордера сетки от текущей цены в Grid Pending Order: First Indent (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Количество отложенных ордеров задаётся в Grid Pending Order: Number и отступ внутри сетки задаётся в Grid Pending Order: Grid Indent.

Все отложенные ордера выставляются без указания "времени жизни" - то есть они действую или пока не сработают или пока не будут удалены принудительно.





Закрытие позиций

При достижении уровня прибыли Minimum Profit все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются.



