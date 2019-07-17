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iADX Grid - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работа БЕЗ Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. - закрытие позиций и удаление отложенных ордеров по достижении прибыли Minimum Profit.
Торговый сигналы получаем с индикатора iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Торговый сигнал строится на основе главного фильтра и уточняющего сигнала.
Главный фильтр:
ADX на баре #ADX: Current Bar выше заданного уровня ADX: Level
Уточняющий сигнал:
"+DI" поднялся выше "-DI" -> Сигнал на открытие позиции BUY
"+DI" опускается ниже "-DI" -> Сигнал на открытие позиции SELL
По умолчанию ADX: Current Bar равен "0" и ADX: Level равен "40.0"
Уточнение исполнения торгового сигнала
Исполнение торгового сигнала на основе главного фильтра и уточняющего сигнала подразумевает отсутствие позиций и автоматическое удаление отложенных ордеров.
Пример: поступил сигнал на открытие позиции BUY - этот сигнал будет взят на исполнение только если в рынке нет ни BUY, ни SELL позиций открытых данным советником. Перед исполнением все отложенные ордера (размещённые данным советником) будут удалены.
Уточнение торговой стратегии (размещение отложенных ордеров)
Сразу с торговым приказом на открытие позиции размещается защитный отложенный ордер и сетка отложенных ордеров. Тип защитного ордера задаётся в XXXX Protective Pending Order: Type (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Отступ от текущей цены задаётся в Protective Pending Order: Indent .
Сетка настраивается при помощи: XXXX Grid Pending Order: Type (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Отступ первого отложенного ордера сетки от текущей цены в Grid Pending Order: First Indent (XXXX здесь - это или BUY или SELL, то есть тип отложенного ордера сетки может различаться для BUY и для SELL позиции). Количество отложенных ордеров задаётся в Grid Pending Order: Number и отступ внутри сетки задаётся в Grid Pending Order: Grid Indent.
Все отложенные ордера выставляются без указания "времени жизни" - то есть они действую или пока не сработают или пока не будут удалены принудительно.
Закрытие позиций
При достижении уровня прибыли Minimum Profit все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются.
Сделка раз в день. Сравниваем цену открытия нулевого бара и цену предыдущего выраженного через ENUM_APPLIED_PRICEiMA OHLC Split Signals
Торговая стратегия на пересечении индикаторов iMA (Moving Average, MA) ценой. Раздельные сигналы на открытие и на закрытие позиций
Случайное открытие новой позиции, если общее количество позиций в рынке меньше заданногоiFrAMA EA
Торговая стратегия на довольно редком индикаторе - iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)