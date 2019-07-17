Random N positions

Идея торговой стратегии

Советник открывает позиции случайным образом.

Так позиция открывается только в момент рождения нового бара - то таймфрейм выступает в качестве минимального времени между открытиями. Каждое следующее открытие происходит только если в рынке находится позиций меньше заданного числа Position Counter.

К позициям применяется Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop.









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Отключать крайне не рекомендуется - иначе можно получить "зависшие" позиции.

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.