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Random N positions - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник открывает позиции случайным образом.
Так позиция открывается только в момент рождения нового бара - то таймфрейм выступает в качестве минимального времени между открытиями. Каждое следующее открытие происходит только если в рынке находится позиций меньше заданного числа Position Counter.
К позициям применяется Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Отключать крайне не рекомендуется - иначе можно получить "зависшие" позиции.
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Торговая стратегия по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX) - защита позиций отложенными ордерамиDay of the week
Сделка раз в день. Сравниваем цену открытия нулевого бара и цену предыдущего выраженного через ENUM_APPLIED_PRICE
Торговая стратегия на довольно редком индикаторе - iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)Day iRSI Current iMA
Торговая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дневного таймфрейма и двух iMA (Moving Average, MA) с текущего таймфрейма