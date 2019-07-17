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Советники

Random N positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1800
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник открывает позиции случайным образом.

Так позиция открывается только в момент рождения нового бара - то таймфрейм выступает в качестве минимального времени между открытиями. Каждое следующее открытие происходит только если в рынке находится позиций меньше заданного числа Position Counter.

К позициям применяется Take ProfitStop Loss и Trailing Stop.

Random N positions


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Отключать крайне не рекомендуется - иначе можно получить "зависшие" позиции.

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в         Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в  Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (   Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в    The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    iADX Grid iADX Grid

    Торговая стратегия по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX) - защита позиций отложенными ордерами

    Day of the week Day of the week

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    iFrAMA EA iFrAMA EA

    Торговая стратегия на довольно редком индикаторе - iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)

    Day iRSI Current iMA Day iRSI Current iMA

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