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Советники

Delayer - эксперт для MetaTrader 5

MikeZTN
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2068
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Mikhail Zhitnev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Определяем момент пересечении двух iMA (Moving Average, MA), запоминаем направление сигнала. Далее ожидаем подтверждения сигнала: цена должна пройти в направлении сигнала путь Signal Indent. Такой параметр (Signal Indent) призван уменьшить количество сделок в моменты флетового рынка - когда цена незначительно колеблется, а индикаторы iMA наоборот очень активно пересекаются.

Delayer



Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

      Pricetor Pricetor

      Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Price Channel"

      Pending Stop and Limit 2 Pending Stop and Limit 2

      Развитие первой версии: "Pending Stop and Limit"

      Breakeven Limit order triggered Breakeven Limit order triggered

      Помощник при ручном выставлении отложенных Limit ордеров

      iAMA Histogram EA iAMA Histogram EA

      Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "AMA Histogram Normalize"