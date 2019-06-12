Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах

Индикатор строит сеть линий сопротивления поддержки. Добавлено видео, для торговли по этим линиям.

обертка для iCustom в стиле MQL5, которая разделяет (условное) создание хендла и запрос значения. Кроме того, такой подход позволяет удобно запрашивать несколько значений для одного хендла.

Советник Scalper Mars использует внутридневную скальпинговую стратегию. Эксперт использует в своей торговле стандартные индикаторы MACD, RSI, EMA, не использует мартингейл и сетку ордеров.