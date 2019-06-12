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Индикаторы

VWAP Classic - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
10587
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический индикатор.


Индикатор управляется клавишами.

По умолчанию это: Q, W, E, R. 

Q - скрыть/показать дневной VWAP

W - скрыть/показать недельный VWAP

E - скрыть/показать дневное стандартное отклонение VWAP

R - скрыть/показать недельное стандартное отклонение VWAP


Во втором добавлен сдвиг в минутах.


Жду Ваших пожеланий и замечаний.


Спасибо за проявленный интерес.

Net Trend Lines Net Trend Lines

Индикатор строит сеть линий сопротивления поддержки. Добавлено видео, для торговли по этим линиям.

трейлинг SL и TP трейлинг SL и TP

Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах

удобная обертка для iCustom в стиле MQL5 удобная обертка для iCustom в стиле MQL5

обертка для iCustom в стиле MQL5, которая разделяет (условное) создание хендла и запрос значения. Кроме того, такой подход позволяет удобно запрашивать несколько значений для одного хендла.

Scalper Mars Scalper Mars

Советник Scalper Mars использует внутридневную скальпинговую стратегию. Эксперт использует в своей торговле стандартные индикаторы MACD, RSI, EMA, не использует мартингейл и сетку ордеров.