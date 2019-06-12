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VWAP Classic - индикатор для MetaTrader 4
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Классический индикатор.
Индикатор управляется клавишами.
По умолчанию это: Q, W, E, R.
Q - скрыть/показать дневной VWAP
W - скрыть/показать недельный VWAP
E - скрыть/показать дневное стандартное отклонение VWAP
R - скрыть/показать недельное стандартное отклонение VWAP
Во втором добавлен сдвиг в минутах.
Жду Ваших пожеланий и замечаний.
Спасибо за проявленный интерес.
Индикатор строит сеть линий сопротивления поддержки. Добавлено видео, для торговли по этим линиям.трейлинг SL и TP
Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах
обертка для iCustom в стиле MQL5, которая разделяет (условное) создание хендла и запрос значения. Кроме того, такой подход позволяет удобно запрашивать несколько значений для одного хендла.Scalper Mars
Советник Scalper Mars использует внутридневную скальпинговую стратегию. Эксперт использует в своей торговле стандартные индикаторы MACD, RSI, EMA, не использует мартингейл и сетку ордеров.