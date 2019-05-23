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MorningFlat_V3 - индикатор для MetaTrader 5
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- 5204
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Версия канала утреннего флэта для МТ5.
Параметры:
- Day start hour - час начала расчета канала в текущих сутках
- Day start minute - минуты начала расчета канала в текущих сутках
- Day end hour - час окончания расчета канала в текущих сутках
- Day end minute - минуты окончания расчета канала в текущих сутках
- Target level, % - процент от высоты канала, на уровне которого отображаются цели относительно верхней и нижней границ канала
- Color of upper limit - цвет линий верхней границы канала
- Color of lower limit - цвет линий верхней границы канала
- Upper target line color - цвет линий верхней цели
- Lower target line color - цвет линий нижней цели
SuperTake
Последовательное открытие позиций в зависимости от финансового результата и настроекe-News-Lucky 2
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.
Price Step Multisymbol Indicator
Индикатор выводит разницу цен по восьми символамClose profit or loss by symbol
Закрытие всех позиций по текущему символу