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Индикаторы

MorningFlat_V3 - индикатор для MetaTrader 5

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
5204
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия канала утреннего флэта для МТ5.


Параметры:

  • Day start hour - час начала расчета канала в текущих сутках
  • Day start minute - минуты начала расчета канала в текущих сутках
  • Day end hour - час окончания расчета канала в текущих сутках
  • Day end minute - минуты окончания расчета канала в текущих сутках
  • Target level, % - процент от высоты канала, на уровне которого отображаются цели относительно верхней и нижней границ канала
  • Color of upper limit - цвет линий верхней границы канала
  • Color of lower limit - цвет линий верхней границы канала
  • Upper target line color - цвет линий верхней цели
  • Lower target line color - цвет линий нижней цели

SuperTake SuperTake

Последовательное открытие позиций в зависимости от финансового результата и настроек

e-News-Lucky 2 e-News-Lucky 2

Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.

Price Step Multisymbol Indicator Price Step Multisymbol Indicator

Индикатор выводит разницу цен по восьми символам

Close profit or loss by symbol Close profit or loss by symbol

Закрытие всех позиций по текущему символу